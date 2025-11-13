Cómo ver el partido de la NBA entre New york Knicks y Miami Heat: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los New York Knicks recibirán a los Miami Heat para comenzar el electrizante partido de la NBA el 14 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Los Heat tienen una pequeña ventaja en el marcador, con 124.8 puntos en comparación con los 120.5 de los Knicks. En contraste, Miami promedia 44.4 rebotes por partido, mientras que los Knicks promedian 46.4.

Los Knicks registran 27.3 asistencias por partido, en comparación con 30.4 de los Heat. Miami también supera a Nueva York en defensa, con 9.6 robos por partido en comparación con los 8.5 de Nueva York.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre New York Knicks y Miami Heat, además de mucho más.

New York Knicks vs Miami Heat: Fecha y hora de inicio

Los New York Knicks se enfrentarán a los Miami Heat en un emocionante partido de la NBA el 14 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT en el Madison Square Garden, Nueva York.

Fecha 14 de noviembre de 2025 Hora del partido 7:00 pm ET/4:00 pm PT Ubicación Madison Square Garden Lugar New York

Cómo ver New York Knicks vs Miami Heat en TV y transmitir en vivo por internet

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los New York Knicks y los Miami Heat en vivo en:

Servicio de streaming: Amazon Prime US

Transmitir el juego con una VPN

Noticias del equipo New York Knicks

Jalen Brunson ha estado anotando un promedio de 28.0 puntos por juego mientras lanza un 86.3% desde la línea de tiros libres y un 46.7% desde el campo.

Karl-Anthony Towns promedia 12.6 rebotes por juego, con 3.2 provenientes del ataque y 9.4 de la defensa.

OG Anunoby lanza un notable 48.2% desde el campo mientras promedia 18.0 puntos, 6.0 rebotes y 2.5 asistencias.

Lesiones de los New York Knicks

Sin lesiones

Noticias del equipo Miami Heat

Norman Powell ha estado anotando un promedio de 24.8 puntos por juego, lanzando un 47.2% desde el campo y un increíble 93.9% desde la línea de tiros libres.

Kel'el Ware promedia 9.2 rebotes por juego, 6.5 en defensa y 2.7 en ataque.

Davion Mitchell promedia 7.3 asistencias mientras comete solo 1.8 pérdidas durante 30.4 minutos por juego.

Lesiones del Miami Heat

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Bam Adebayo Lesión en el pie Día a día SG, Tyler Herro Lesión en el tobillo Fuera

Récord cara a cara de New York Knicks y Miami Heat

En los últimos cinco partidos muy disputados entre los Miami Heat y los New York Knicks, los Knicks han ganado tres y los Heat han ganado dos. En tres de esos encuentros, los Knicks han anotado más de 110 puntos, pero en las dos victorias, la defensa de los Heat los ha contenido con éxito.

Los Heat pueden tener impulso para este juego porque Miami ganó su último encuentro 115-107, pero la ofensiva equilibrada de los Knicks y su éxito previo apuntan a otro juego cerrado que podría ir para cualquier lado.