Cómo ver el partido de la NBA entre New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El emocionante partido de la NBA entre los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs se llevará a cabo el 8 de diciembre de 2025 a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT.

Los Pelicans promedian 112.3 puntos por partido, mientras que los Spurs promedian 118.9 puntos. Además, San Antonio supera a Nueva Orleans en rebotes, promediando 44.6 por partido en comparación con 42.3. Los Pelicans tienen 23.9 asistencias, mientras que los Spurs tienen 25.8 asistencias.

San Antonio cuenta con cinco bloqueos por partido en comparación con los 3.3 de los Pelicans, mientras que Nueva Orleans tiene 9.1 robos por partido, lo cual es algo mejor que los 8.6 de los Spurs.

New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs: Fecha y hora de inicio

Los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs se enfrentarán en un emocionante juego de la NBA el 8 de diciembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Smoothie King Center en New Orleans, Los Ángeles.

Fecha 8 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio Smoothie King Center Ubicación New Orleans, Los Ángeles

Cómo ver New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs en TV y transmitir en vivo online

Los aficionados en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs en vivo en:

Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con un VPN

Noticias del equipo New Orleans Pelicans

Trey Murphy III promedia 6.5 rebotes por juego, con 5.0 rebotes defensivos y 1.5 rebotes ofensivos.

Yves Missi tiene un porcentaje de tiros efectivos del 55.0% desde el campo mientras contribuye con 5.9 puntos y 5.8 rebotes por juego.

Derik Queen promedia 12.0 puntos, 3.6 asistencias y 6.3 rebotes por juego con un porcentaje de tiros del 48.0%.

Lesiones de New Orleans Pelicans

Jugador L esión E stado de la lesión SF, Herbert Jones Lesión en la pantorrilla Día a día SG, Jordan Poole Lesión en el cuádriceps Día a día

Noticias del equipo San Antonio Spurs

Devin Vassell tiene un porcentaje de acierto del 44.1% desde el campo y promedia 16.2 puntos, 3.7 rebotes y 2.4 asistencias por juego.

Harrison Barnes tiene un sólido porcentaje de tiros de campo del 48.5% y contribuye con 12.9 puntos, 2.3 asistencias y 3.5 rebotes por juego.

De'Aaron Fox lanza con un 49.2% de acierto desde el campo y promedia 25.0 puntos, 6.5 asistencias y 3.7 rebotes por juego.

Lesiones de San Antonio Spurs

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Luke Kornet Lesión de tobillo Día a día PG, Jordan McLaughlin Lesión de isquiotibiales Día a día

Récord cara a cara entre New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs

Los San Antonio Spurs han tomado recientemente la delantera, derrotando a los New Orleans Pelicans en sus tres últimos encuentros, basándose en los cinco enfrentamientos previos cara a cara. Su propensión a terminar juegos de alta puntuación se demostró el 9 de noviembre de 2025, cuando ganaron 126-119. Además, los Spurs ganaron juegos cerrados el 25 de octubre de 2025, 120-116, y el 16 de marzo de 2025, 119-115, demostrando su capacidad para soportar la presión en los tramos finales de los partidos.

Sin embargo, a principios de la temporada, los Pelicans ganaron 109-103 el 26 de febrero de 2025 y dominaron 114-96 el 24 de febrero de 2025, demostrando que pueden tomar el control cuando su defensa es fuerte. Se anticipa otro juego difícil después de varios partidos cerrados entre los dos equipos; el impulso puede favorecer a los Spurs, pero los Pelicans han demostrado que pueden recuperarse.