Cómo ver el partido de la NBA entre Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Minnesota Timberwolves se enfrentarán a los Phoenix Suns para comenzar el tan esperado partido de la NBA el 8 de diciembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT.

Phoenix promedia 116.2 puntos por partido, mientras que Minnesota promedia 120.3 puntos. Además, los Timberwolves tienen una pequeña ventaja en los rebotes, promediando 43.2 rebotes por partido en comparación con los 42.5 de los Suns.

Phoenix tiene 25.4 asistencias por partido, mientras que Minnesota tiene 26.5 asistencias por partido. Minnesota cuenta con 5.1 tapones por partido en comparación con los 4.1 de los Suns, mientras que los Suns tienen 10.9 robos por partido, significativamente más que los 8.3 de los Timberwolves.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns, además de mucho más.

Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns: Fecha y hora de inicio

Los Minnesota Timberwolves se enfrentarán a los Phoenix Suns en un épico partido de la NBA el 8 de diciembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT en el Target Center de Minneapolis, Minnesota.

Fecha 8 de diciembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET/4:30 pm PT Estadio Target Center Ubicación Minneapolis, Minnesota

Cómo ver Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns en TV y transmitir en vivo en línea

Los aficionados en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Minnesota Timberwolves y los Phoenix Suns en vivo en:

Servicio de streaming: Peacock

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Noticias del equipo Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards está lanzando 48.8% desde el campo y 83.7% desde la línea de tiros libres mientras anota 28.1 puntos por partido.

Rudy Gobert promedia 10.2 rebotes por partido, comprendiendo 6.7 defensivos y 3.5 ofensivos.

Julius Randle promedia 5.9 asistencias por partido mientras promedia 33.6 minutos, pero también promedia 2.7 pérdidas de balón.

Lesiones de Minnesota Timberwolves

Sin lesiones

Noticias del equipo Phoenix Suns

Mark Williams promedia 3.3 rebotes ofensivos y 5.7 defensivos por partido, totalizando 9.0.

Grayson Allen lanza 44.9% desde el campo y promedia 17.3 puntos, 2.9 rebotes y 3.9 asistencias por partido.

Collin Gillespie tiene un porcentaje de tiro de campo del 44.3% y contribuye con 13.3 puntos, 4.9 asistencias y 3.7 rebotes por partido.

Lesiones de Phoenix Suns

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Isaiah Livers Lesión de cadera Día a día SG, Devin Booker Lesión en la ingle Fuera

Récord cara a cara de Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns

Los Minnesota Timberwolves han ganado cuatro de los últimos cinco partidos contra los Phoenix Suns, demostrando su dominio en los últimos cinco encuentros cara a cara. Las victorias de Minnesota han estado frecuentemente acompañadas de grandes esfuerzos de anotación, como una victoria de 124-109 el 29 de marzo de 2025, y un resultado de 116-98 el 3 de marzo de 2025, demostrando su capacidad para controlar el juego en ambos extremos.

Los Suns demostraron su capacidad para competir estrechamente al derrotar a Minnesota 114-113 el 22 de noviembre de 2025, y forzándolos a cerrar partidos como 120-117 el 18 de noviembre de 2024.

Otra batalla cerrada es inevitable, ya que varios partidos han sido decididos por márgenes estrechos. Los Timberwolves pueden entrar con confianza si mantienen su racha de victorias reciente, pero la reciente victoria por un punto de los Suns indica que pueden revertir la situación a su favor.