Cómo ver el partido de la NBA entre Milwaukee Bucks y Golden State Warriors: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Golden State Warriors llegan al partido del jueves por la noche en el Fiserv Forum con un impulso temprano en la temporada, habiendo ganado cuatro de sus primeros cinco juegos.

Buscarán extender su racha de victorias a tres después de desmantelar a los Clippers en una clínica defensiva de 98-79 en casa el martes.

Por otro lado, los Milwaukee Bucks también han comenzado la temporada en buena forma, ganando en tres de sus primeros cuatro partidos. Intentarán mantener las buenas vibraciones después de manejar a los Knicks 121-111 el martes por la noche de regreso en Milwaukee.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Milwaukee Bucks y Golden State Warriors, además de mucho más.

Milwaukee Bucks vs Golden State Warriors: Fecha y hora de inicio

Los Bucks se enfrentarán a los Warriors en un emocionante partido de la NBA el jueves, 30 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin.

Fecha Jueves, 30 de octubre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Estadio Fiserv Forum Ubicación Milwaukee, Wisconsin

Cómo ver Milwaukee Bucks vs Golden State Warriors en TV y transmisión en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Hornets y los Magic en vivo en NBCS-BA, FDSWI, NBA TV y Fubo.

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Milwaukee Bucks

Los Bucks también han estado brillando, anotando 122.3 puntos por partido mientras registran un impresionante 52% de acierto en tiros de campo. Han permitido 116.3 puntos, pero están forzando a los equipos a realizar tiros más complicados con un 45.9% de aciertos en general. Giannis Antetokounmpo está en otro nivel en este momento, impulsando a los Bucks con 36.3 puntos y 14 rebotes: pura dominación cada noche.

Ryan Rollins ha intervenido muy bien con 15.3 puntos y 3.8 rebotes, y Gary Trent Jr. agrega otra dosis consistente de anotación. AJ Green contribuye como pieza de rebote y espacio. Milwaukee está acertando el 39.1% desde el perímetro y el 72.9% desde la línea, y están ganando la batalla de rebotes con aproximadamente 43 por juego.

Noticias del equipo Golden State Warriors

Los Golden State Warriors llegan anotando 120.8 puntos por noche, encestando tiros a un ritmo del 48.4%, pero también han estado permitiendo 115.2 puntos con un 49% de aciertos en el otro extremo. Stephen Curry está haciendo exactamente lo que esperarías, liderando la ofensiva con 27 puntos y 5 asistencias por juego, mientras que Jimmy Butler ha sido constante como un creador secundario con 21.4 puntos y 4.8 asistencias.

Jonathan Kuminga continúa su ascenso como otra opción de doble figura, y Brandin Podziemski ha estado activo en los tableros, promediando 4.8 rebotes. Golden State está acertando desde el perímetro un 40.8%, mientras encestan el 82.7% desde la línea, y están capturando aproximadamente 41 rebotes por partido. Defensivamente, han mantenido a los oponentes en un 32.6% desde la línea de tres.

Récord de enfrentamientos Milwaukee Bucks vs Golden State Warriors