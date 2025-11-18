Cómo ver el partido de la NBA entre Miami Heat y New York Knicks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Miami Heat se enfrentarán a los New York Knicks para iniciar el juego de alto voltaje de la NBA el 17 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT.

Los Heat tienen un récord de 4-3 en acción de la Conferencia Este y tienen la mejor ofensiva de la liga en el Este, anotando 125.3 puntos por partido y disparando un sorprendente 49.2% desde el campo. Los Knicks, por otro lado, tienen un récord de 6-4 contra sus oponentes de la Conferencia Este y tienen un porcentaje de tiros de tres puntos del 38.1%, lo que los coloca en el quinto lugar de la conferencia.

El promedio de anotación de Miami es 10 puntos más que el promedio de Nueva York de 115.3 puntos, pero los Knicks responden con un impresionante tiro perimetral, haciendo 16.8 triples por partido, que es 1.8 más que el promedio de los Heat de 15.0 triples.

Este será el tercer encuentro de la temporada entre los equipos; el 15 de noviembre, Nueva York prevaleció 140-132.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Miami Heat y New York Knicks, además de mucho más.

Miami Heat vs New York Knicks: Fecha y hora de inicio

Miami Heat y New York Knicks se enfrentarán en un electrizante partido de la NBA el 17 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Fecha 17 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET/4:30 pm PT Estadio Kaseya Center Ubicación Miami, Florida

Cómo ver Miami Heat vs New York Knicks en TV y transmitir en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre Miami Heat y New York Knicks en vivo en:

Servicio de transmisión: Fubo

Noticias del equipo Miami Heat

Norman Powell está lanzando efectivamente con un 48.2% desde el campo y un 93.2% desde la línea de tiros libres mientras promedia 26.1 puntos por juego.

Kel'el Ware promedia 9.2 rebotes por juego, con 2.6 ofensivos y 6.6 defensivos.

Davion Mitchell está promediando 30.6 minutos por juego, 7.6 asistencias y solo 1.7 pérdidas de balón.

Lesiones de Miami Heat

Jugador L esión E stado de la lesión C, Bam Adebayo Lesión en el pie Día a día SG, Tyler Herro Lesión en el tobillo Fuera

Noticias del equipo New York Knicks

Karl-Anthony Towns promedia 12.5 rebotes por partido, comprendiendo 9.4 en defensa y 3.1 en ofensiva.

Mitchell Robinson está lanzando al 57.9% desde el campo y promediando 3.7 puntos, 8.7 rebotes y 1.0 asistencias.

Ariel Hukporti promedia 1.0 puntos, 2.1 rebotes y 0.6 asistencias por partido mientras lanza al 50% del tiempo.

Lesiones de New York Knicks

Jugador Lesión Estado de la lesión PG, Jalen Brunson Lesión en el tobillo Día a día PF, O.G. Anunoby Lesión en el muslo Fuera

Récord de enfrentamientos entre Miami Heat y New York Knicks

Los Knicks han ganado cuatro de los últimos cinco encuentros con los Heat, incluyendo una victoria de alto puntaje 140-132 el 15 de noviembre de 2025. El récord reciente de enfrentamientos entre ellos obviamente favorece a Nueva York. Varias grandes actuaciones ofensivas, como la victoria 116-95 en marzo de 2025 y el resultado de 116-107 de octubre de 2024, demuestran su capacidad para superar rutinariamente la defensa de Miami.

La única victoria de Miami durante este período ocurrió el 27 de octubre de 2025, cuando dominaron el juego 115-107, demostrando que aún son competitivos cuando su eficiencia y ritmo funcionan juntos.

En general, el patrón indica que los Heat necesitarán mejorar su defensa e igualar la capacidad de anotación de Nueva York para romper la tendencia actual, mientras que los Knicks pueden entrar con confianza y una ventaja ofensiva.