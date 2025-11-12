Cómo ver el partido de la NBA entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Miami Heat recibirán a los Cleveland Cavaliers para comenzar el juego de alta tensión de la NBA el 12 de noviembre de 2025 a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT.

El Heat tiene una ligera ventaja ofensiva, con un promedio de 125.5 puntos por juego en comparación con los 122.3 de los Cavaliers. Miami domina con 44.5 rebotes por juego, mientras que Cleveland registra 43.5.

El Heat tiene 30.5 asistencias por juego, superando las 27.7 de los Cavaliers. Sin embargo, Cleveland tiene un promedio de 5.2 bloqueos por juego en contraste con los 3.7 de Miami.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers, además de mucho más.

Miami Heat vs Cleveland Cavaliers: Fecha y hora de inicio

El Miami Heat se enfrentará a los Cleveland Cavaliers en un emocionante juego de la NBA el 12 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Fecha 12 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET/4:30 pm PT Lugar Kaseya Center Ubicación Miami, Florida

Cómo ver Miami Heat vs Cleveland Cavaliers en TV y en vivo en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre el Miami Heat y los Cleveland Cavaliers en vivo en:

Servicio de transmisión: Fubo

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Miami Heat

Norman Powell promedia 24.5 puntos por partido, con un 93.8% de tiros libres y un 46.0% desde el campo.

Kel’el Ware está capturando 8.8 rebotes por partido, con 6.3 en defensa y 2.5 en ofensiva.

Davion Mitchell está promediando 7.6 asistencias y 1.8 pérdidas de balón en 30.1 minutos por partido.

Lesiones del Miami Heat

Jugador I njuria E stado de la lesión C, Bam Adebayo Lesión en el pie Fuera SG, Tyler Herro Lesión en el tobillo Fuera

Noticias del equipo Cleveland Cavaliers

Sam Merrill tiene un promedio de 14.6 puntos, 2.5 asistencias, y 1.8 rebotes por partido, con un 48.7% en tiros de campo.

Lonzo Ball aporta 5.1 puntos, 3.9 rebotes, 5.1 asistencias, y su porcentaje de tiro es del 30.8%.

Jarrett Allen ha estado promediando 15.0 puntos, 7.7 rebotes, y 1.9 asistencias por partido, con un 58.6% en tiros de campo.

Lesiones del Cleveland Cavaliers

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Max Strus Lesión en el pie Fuera PF, Larry Nance Jr. Lesión en la rodilla Fuera

Récord de enfrentamientos entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers

Los Cleveland Cavaliers han dominado a los Miami Heat en sus últimos cinco encuentros, ganando cuatro de ellos. Los Cavaliers mostraron su fortaleza con una serie de victorias convincentes en abril de 2025, incluyendo una gran paliza de 138-83 y otra cómoda victoria por 124-87.

Los Heat lograron recuperarse recientemente con una impactante victoria por 140-138 el 11 de noviembre de 2025, demostrando que pueden competir ofensivamente cuando su ritmo de anotación está en sintonía.

Los Cavaliers han sido generalmente el equipo más confiable y equilibrado en este encuentro, pero la más reciente victoria cerrada de Miami indica que si su ofensiva continúa siendo fuerte, este partido podría ser mucho más cerrado. Anticipen un feroz enfrentamiento en el que el rápido ataque de Miami y el control de Cleveland podrían ser vitales para el resultado.