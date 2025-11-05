Cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Angeles Lakers buscan extender su racha de victorias a cinco juegos la noche del miércoles cuando reciban a los San Antonio Spurs en el Crypto.com Arena.

Los Ángeles ha subido a 6-2 después de la victoria del lunes y actualmente se encuentra como el sembrado No. 3 en una Conferencia Oeste congestionada. Considerando los obstáculos de lesiones al principio de la temporada, este tramo inicial ha sido casi ideal, con el grupo construyendo constantemente confianza, ritmo y creencia.

San Antonio llega como una de las sorpresas tempranas de la liga con un récord de 5-1. Este es el comienzo más fuerte en la historia de la franquicia y el impulso tiene todo que ver con Victor Wembanyama, quien ha dado otro salto. El elenco de apoyo también ha mejorado, dando a los Spurs una alineación mucho más equilibrada y amenazante que en temporadas recientes.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs, además de mucho más.

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs: Fecha y hora de inicio

Los Lakers se enfrentarán a los Spurs en un emocionante partido de la NBA el miércoles 5 de noviembre de 2025, a las 10:00 pm ET o 7:00 pm PT en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Fecha Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Hora de inicio 10:00 pm ET o 7:00 pm PT Estadio Crypto.com Arena Ubicación Los Ángeles, California

Cómo ver Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs en TV y en vivo por internet

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Lakers y los Spurs en vivo por ESPN, SportsNet LA, FDSSW y Fubo.

Noticias del equipo Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs y principales jugadores

Noticias del equipo Los Angeles Lakers

Los Lakers entran a este enfrentamiento sin LeBron James (ciática derecha), Maxi Kleber (distensión abdominal), Adou Thiero (recuperación de rodilla izquierda) y Gabe Vincent (tobillo izquierdo). Austin Reaves está lidiando con dolor en la ingle derecha y está listado como cuestionable. Jaxson Hayes probablemente jugará con un esguince en el tobillo derecho.

Los Ángeles está anotando 119.3 puntos por noche y lanzando al 52 por ciento desde el campo. El movimiento de balón ha sido agudo con 27 asistencias por juego. Luka Doncic ha sido la fuerza impulsora, promediando 41.3 puntos y 11.3 rebotes. Austin Reaves lidera al equipo en crear juego con 9.3 asistencias por partido. Deandre Ayton añade 14.8 puntos y 7.8 rebotes. Rui Hachimura aporta 15.3 puntos y un apoyo constante en la puntuación.

Los Lakers promedian 41 rebotes y 10 triples por noche mientras encestan el 32.5 por ciento desde lejos. Tienen varias piezas de rotación listadas como cuestionables, incluidos Doncic y Reaves. Los Ángeles ha ganado cuatro consecutivos y ha superado los 115 puntos en cada juego durante la racha.

Noticias del equipo San Antonio Spurs

Los Spurs estarán sin De’Aaron Fox (isquiotibial derecho), Dylan Harper (pantorrilla izquierda) y Luke Kornet (tobillo izquierdo). Jeremy Sochan (muñeca izquierda), Kelly Olynyk (cirugía de talón izquierdo) y Lindy Waters III (procedimiento ocular) son cuestionables.

San Antonio está anotando 118.2 puntos por juego mientras lanza al 49.8 por ciento del campo. Victor Wembanyama lidera la carga con 26.7 puntos, 13.7 rebotes y 4.7 bloqueos. Stephon Castle aporta 20.0 puntos y 5.3 asistencias. Devin Vassell suma 14.7 puntos y Keldon Johnson contribuye con 13.0 puntos con un 61 por ciento de acierto. Los Spurs promedian 47.8 rebotes y 11.7 triples al 35.2 por ciento de distancia.

San Antonio consigue 24 asistencias por noche y prospera cuando mueven el balón y juegan a través de Wembanyama en el interior. Su ofensiva se abre cuando crean fuertes toques de dentro hacia fuera para los tiradores periféricos. Sochan, Olynyk, Waters III y Kornet siguen siendo decisiones de tiempo de juego. Harper está previsto para seguir fuera.

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs historial de enfrentamientos