Cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Clippers y Atlanta Hawks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Angeles Clippers (3-6) están de vuelta en casa buscando detener la caída después de perder tres partidos seguidos en su propio edificio, y los Atlanta Hawks (5-5) podrían estar llegando en el momento equivocado para ellos.

Atlanta ha formado silenciosamente un verdadero impulso. Ganadores de cuatro de sus últimos seis encuentros, los Hawks tienen la oportunidad de estar por encima del .500 por primera vez esta temporada cuando visiten Inglewood el lunes. Vienen de una contundente victoria por 122-102 sobre los Lakers, un equipo con una alineación disminuida, nada menos, rompiendo la racha de cinco victorias de Los Ángeles y haciéndolo con margen de sobra. Eso marca tres victorias consecutivas por doble dígito para Atlanta, un equipo que está empezando a descubrir quiénes son, incluso mientras les faltan piezas.

Mientras tanto, los Clippers todavía están buscando respuestas, y a Kawhi Leonard. El All-Star se perdió su tercer juego consecutivo el sábado debido a un problema en el tobillo, y sin él, las piezas simplemente no giran. L.A. cayó 114-103 en casa ante los Phoenix Suns, su cuarta derrota consecutiva en general. ¿El buen comienzo en casa? Desaparecido. Los Clippers empezaron 3-0 en su edificio, pero ahora las derrotas se han acumulado y las vibraciones están tambaleándose.

Aún había puntos brillantes: Ivica Zubac fue una fuerza con 21 puntos y 15 rebotes, imponiéndose en la pintura. John Collins agregó 19 y continúa mostrando que puede asumir más responsabilidad en la anotación. Pero sin la gravedad y el comando de dos vías de Leonard, el techo de los Clippers parece considerablemente más bajo.

LA Clippers vs Atlanta Hawks: Fecha y hora de inicio

LA Clippers vs Atlanta Hawks: Fecha y hora de inicio

Los Clippers se enfrentarán a los Hawks en un emocionante partido de la NBA el lunes, 10 de noviembre de 2025, a las 10:30 pm ET o 7:30 pm PT en el Intuit Dome en Inglewood, California.

Fecha Lunes, 10 de noviembre de 2025 Hora de inicio 10:30 pm ET o 7:30 pm PT Estadio Intuit Dome Ubicación Inglewood, California

Cómo ver LA Clippers vs Atlanta Hawks en TV y transmitir en vivo en línea

Los aficionados en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Clippers y los Hawks en vivo en FDSN SE-ATL, FDSN SC, NBA TV y Fubo.

Noticias del equipo LA Clippers vs Atlanta Hawks y principales protagonistas

Noticias del equipo LA Clippers

Los Clippers tampoco están en plena salud. Kawhi Leonard ya ha sido descartado, mientras que Jordan Miller y Bradley Beal están ambos en duda.

La ausencia de Leonard podría ser un gran golpe, particularmente para el frontcourt de los Hawks, que viene de uno de sus juegos más contundentes de la temporada. Mo Gueye, en particular, sigue pareciendo una de las sorpresas tempranas de la temporada. En 2025-26, está promediando el mejor de su carrera con 7.5 puntos por noche con un 53.6% de tiros y un 37% desde la línea de tres, junto con máximos personales en rebotes (4.4) y asistencias (1.5).

Mientras tanto, Asa Newell, aunque inexperto, lució imperturbable bajo los reflectores, terminando con 17 puntos y cinco rebotes mientras lanzaba un 40% desde la línea de tres. Su energía, longitud y disposición para lanzar le añadieron un golpe dinámico desde el banquillo.

Si los Hawks van a vencer a L.A. nuevamente, necesitarán ajustar el ritmo ofensivo. Como señaló nuestro propio Kahlil McCuller, esta ofensiva ha estado un poco inestable últimamente, explosiva una noche, irregular la siguiente. Encontrar una estabilidad mayor, especialmente con jugadores aún ausentes, será la clave para demostrar que la victoria del martes por la noche no fue solo un golpe de suerte.

Noticias del equipo Atlanta Hawks

Los Atlanta Hawks demostraron verdadero carácter en su victoria aplastante sobre los Lakers, a pesar de estar sin tres titulares habituales. Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson y Kristaps Porzingis fueron espectadores después de desempeñar roles clave a principios de esta temporada, pero Atlanta no dudó. Mo Gueye hizo una actuación impresionante con 21 puntos, siete rebotes y siete asistencias, mientras que el novato Zaccharie Risacher anotó 19 puntos por su cuenta. Desde el banquillo, Vit Krejci y Asa Newell aportaron 17 puntos cada uno, encestando grandes triples y asumiendo con confianza roles expandidos.

Deberían llegar algunos refuerzos. Se espera que Kristaps Porzingis y Luke Kennard jueguen contra los Clippers, lo que supone un gran impulso para Atlanta. Sin embargo, tanto Nickeil Alexander-Walker como Jalen Johnson aún corren el riesgo de perderse su segundo juego consecutivo.

Entonces, ¿pueden los Hawks repetir la hazaña y robarse otra victoria sin dos titulares? No es imposible, pero hacer que el relámpago caiga dos veces no es tarea fácil.

