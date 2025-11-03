Cómo ver el partido de la NBA entre Houston Rockets y Dallas Mavericks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Houston Rockets (3-2) regresan al Toyota Center el lunes 3 de noviembre de 2025, buscando extender su racha ganadora a cuatro partidos consecutivos cuando reciban a los Dallas Mavericks (2-4).

Los Rockets salieron del verano como uno de los mayores ganadores de la liga. La incorporación de Kevin Durant, uno de los anotadores más talentosos que el deporte haya visto, elevó inmediatamente el techo del equipo.

La temporada no comenzó sin problemas. Houston perdió su primer partido fuera de casa contra el Oklahoma City Thunder, luego cayó en casa contra los Detroit Pistons. El talento en la plantilla eventualmente salió a la luz. Los Rockets cumplieron en sus siguientes tres partidos, venciendo a los Brooklyn Nets, Toronto Raptors y Boston Celtics. En cada uno de esos juegos, controlaron el tempo y nunca permitieron realmente que sus oponentes amenazaran.

Los Mavericks comenzaron la nueva temporada con grandes esperanzas después de un final turbulento el año pasado. La salida de Luka Doncic hacia Los Angeles Lakers sigue siendo un punto doloroso entre la afición. El gerente general Nico Harrison ha estado bajo constante presión desde entonces.

A través del draft, Dallas seleccionó a Cooper Flagg como primera elección general, esperando un futuro pilar de la franquicia. Su progreso ha sido más lento de lo anticipado. Los Mavericks han logrado solo dos victorias en seis partidos, venciendo a los Toronto Raptors y a los Indiana Pacers. Su última salida terminó en una derrota ante los Detroit Pistons.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Houston Rockets y Dallas Mavericks, además de mucho más.

Houston Rockets vs Dallas Mavericks: Fecha y hora de inicio

Los Rockets se enfrentarán a los Mavericks en un emocionante partido de la NBA el lunes 3 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el Toyota Center en Houston, Texas.

Fecha Lunes 3 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Estadio Toyota Center Ubicación Houston, Texas

Cómo ver Houston Rockets vs Dallas Mavericks en TV y transmisión en vivo en línea

Los fans en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Rockets y los Mavericks en vivo por SCHN, KFAA y Fubo (dentro del mercado).

Noticias del equipo Houston Rockets vs Dallas Mavericks y jugadores clave

Noticias del equipo Houston Rockets

La lesión de Fred VanVleet interrumpió algunos de los patrones de rotación tempranos. El equipo tiene demasiado poder ofensivo como para dejar que una ausencia provoque un colapso. La ofensiva ahora fluye aún más a través de Alperen Sengun. Él desempeña un papel similar al que Nikola Jokic proporciona para Denver. Sin embargo, Sengun tiene el lujo de contar con Kevin Durant a su lado. Durant no necesita jugadas diseñadas y puede anotar cuando decide que el momento lo requiere.

Los Rockets fueron uno de los mejores equipos defensivos de la liga la temporada pasada. Ese lado de la cancha aún no ha alcanzado el mismo estándar. Un punto clave de desarrollo es Amen Thompson. Ya es un defensor de élite. El siguiente paso es convertirse en una pieza ofensiva más confiada y productiva.

Noticias del equipo Dallas Mavericks

Cooper Flagg ha estado actuando como base durante largos períodos. No es su rol natural y se nota la incomodidad. Los veteranos clave del equipo también han tenido problemas para mantenerse saludables. Kyrie Irving está fuera por un período prolongado debido a una lesión en la rodilla. Anthony Davis comenzó fuerte como el máximo anotador del equipo, pero ahora está fuera de juego por un problema de pantorrilla.

La pareja en el backcourt de D'Angelo Russell y Klay Thompson no ha encontrado ritmo. Están anotando solo el 23% de sus intentos de tres puntos combinados. Los Mavericks tienen la peor calificación ofensiva en la liga en este momento. Las pérdidas de balón son constantes, con aproximadamente una de cada seis posesiones terminando en una entrega. Cuando se combina un mal tiro con un manejo del balón descuidado, se vuelve difícil generar cualquier tipo de flujo de anotación.

Registro cara a cara de los Houston Rockets vs Dallas Mavericks