Cómo ver el partido de la NBA entre Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Cleveland Cavaliers están listos para enfrentarse a los Toronto Raptors para comenzar el muy anticipado juego de la NBA el 13 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Los Cavaliers tienen una pequeña ventaja ofensiva, promediando 122.9 en comparación con los 119.3 de los Raptors. Toronto registra 42.1 rebotes por juego, mientras que Cleveland lidera con 43.9.

Los Cavaliers promedian 28.1 asistencias por juego, mientras que los Raptors promedian 29.7. Cleveland supera a Toronto en defensa, promediando 10.2 robos y 5.6 bloqueos por juego, mientras que Toronto promedia 8.2 robos y 4.3 bloqueos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors, además de mucho más.

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors: Fecha y hora de inicio

Los Cleveland Cavaliers se enfrentarán a los Toronto Raptors en un emocionante partido de la NBA el 13 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT en el Rocket Arena de Cleveland, Ohio.

Fecha 13 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio Rocket Arena Ubicación Cleveland, Ohio

Cómo ver Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors en TV y transmisión en línea

Los aficionados en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors en vivo en:

Canal de TV: NBA TV

NBA TV Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurarla y ver deportes en streaming desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Cleveland Cavaliers

Lonzo Ball tiene un acierto del 30.8% desde el campo y promedia 5.1 puntos, 5.1 asistencias y 3.9 rebotes por juego.

Darius Garland tiene un acierto del 33.3% y contribuye con 13.0 puntos, 5.0 asistencias y 3.0 rebotes por juego.

Sam Merrill tiene un fuerte porcentaje de tiro del 48.7% mientras promedia 14.6 puntos, 2.5 asistencias y 1.8 rebotes por juego.

Lesiones de Cleveland Cavaliers

Jugador L esión E stado de la lesión SG, Donovan Mitchell Descanso Día a día PF, Evan Mobley Descanso Fuera

Noticias del equipo Toronto Raptors

Brandon Ingram lidera la ofensiva con 21.4 puntos por juego, convirtiendo el 50.6% de los tiros de campo y el 90.0% en tiros libres.

Scottie Barnes tiene un promedio de 7.4 rebotes por juego, consistiendo de 5.5 rebotes defensivos y 1.9 ofensivos.

Immanuel Quickley promedia 31.5 minutos por juego, repartiendo 6.2 asistencias y cometiendo solo 1.6 pérdidas de balón.

Lesiones de Toronto Raptors

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Sandro Mamukelashvili Lesión en el cuello Día a día SG, chai Agbaji Lesión en la espalda Día a día

Registro cara a cara entre Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors

Los Cleveland Cavaliers han dominado a los Toronto Raptors en sus últimos cinco enfrentamientos directos, ganando cuatro de ellos. Al principio de la serie, los Cavaliers ganaron los partidos 136-106 y 132-126, demostrando su superioridad ofensiva.

El 1 de noviembre de 2025, los Raptors cambiaron las cosas con una convincente victoria de 112-101, demostrando una mejor gestión del balón y defensa.

En general, Cleveland tiene la ventaja en este enfrentamiento debido a su potencia ofensiva y un equipo bien equilibrado, pero la victoria más reciente de Toronto muestra que puede desafiar ese impulso. Los Cavaliers siguen siendo los pequeños favoritos, pero si los Raptors pueden mantener su esfuerzo defensivo, este partido podría ser más cerrado que encuentros anteriores.