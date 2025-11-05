Cómo ver el partido de la NBA entre Cleveland Cavaliers y Philadelphia 76ers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

La acción de la NBA el miércoles por la noche comienza con un enfrentamiento entre los Philadelphia 76ers y los Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage FieldHouse.

Philadelphia (5-2) entra al partido buscando sacudirse el óxido de una campaña plagada de lesiones la temporada pasada y actualmente se ubica tercero en eficiencia ofensiva. Sin embargo, los Sixers vienen de una dura derrota 113-111 en Chicago, donde desperdiciaron una ventaja de 24 puntos al final.

Cleveland (4-3), por su parte, ha ganado dos de sus primeros tres juegos en casa y espera dar otro paso adelante tras salidas consecutivas en las Semifinales de la Conferencia Este. La defensa de los Cavs sigue siendo su carta de presentación: ocupan el séptimo lugar en eficiencia defensiva, permitiendo poco menos de 114 puntos por partido. En su última salida, Cleveland aprovechó 23 pérdidas de balón por parte de Atlanta para asegurar una victoria de 117-109 el domingo.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Philadelphia 76ers, además de mucho más.

Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers: Fecha y hora de inicio

Los Cavaliers se enfrentarán a los 76ers en un emocionante partido de la NBA el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 7:00 pm ET o 4:00 pm PT en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

Fecha Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET o 4:00 pm PT Estadio Rocket Arena Ubicación Cleveland, Ohio

Cómo ver Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers en TV y transmisión en vivo online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Cleveland Cavaliers y los Philadelphia 76ers en vivo por NBCSP, FDSN OH, RESNFubo (en el mercado).

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Cleveland Cavaliers

Para Cleveland, el escolta All-Star Donovan Mitchell estuvo en llamas desde lejos, encestando ocho de sus 15 intentos desde más allá del arco en camino a un máximo del juego de 37 puntos. El delantero De’Andre Hunter agregó 19 puntos y siete rebotes, mientras que su compañero All-Star Evan Mobley llenó la hoja de estadísticas con 14 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias para ayudar a los Cavaliers.

Noticias del equipo Philadelphia 76ers

El guardia de Philadelphia Tyrese Maxey iluminó el marcador con 39 puntos en 14 de 26 tiros, contribuyendo también con cinco asistencias en un esfuerzo estelar integral. Joel Embiid contribuyó con 20 puntos con un difícil 7 de 21 desde el campo y capturó seis rebotes, aunque los 76ers fueron superados en los tableros por un margen de 48-40.

Récord de enfrentamientos Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers