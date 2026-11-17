Cómo ver Gales vs Portugal con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Gales recibe a Portugal en el Cardiff City Stadium el martes por la noche, en la última jornada del grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos llegan con sensaciones opuestas tras un fin de semana de resultados dramáticos.

La Gales de Craig Bellamy ya está condenada a terminar última de grupo tras perder 3-1 en casa ante Noruega el sábado. A la selección galesa le espera una segunda eliminatoria consecutiva por la permanencia: ha perdido cuatro de sus cinco partidos de grupo y no estará entre las principales cabezas de serie en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028.

Portugal llega a Cardiff tocada por la derrota más abultada de su historia como local en partidos oficiales. El equipo de Jorge Jesus cayó 4-1 ante Dinamarca en Braga el sábado, con dos goles de Rasmus Hojlund en un encuentro que dejó al descubierto graves carencias defensivas y ofensivas en la era posterior a Cristiano Ronaldo.

Pese a la humillación sufrida en Braga, Portugal sigue al frente del grupo A4 y le basta con evitar la derrota en Cardiff para asegurarse el primer puesto y una plaza como cabeza de serie en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Jesus tiene toda la presión para recuperar el rumbo tras una actuación marcada, según el defensa Ruben Dias, por «pecados capitales».

El propio Dias se perderá el partido del martes por sanción, lo que añade más incertidumbre defensiva a una plantilla que ya busca respuestas. Jesus fue tan tajante como de costumbre cuando le preguntaron por la ausencia de Ronaldo tras la derrota del sábado: insistió en que la plantilla debe mirar hacia delante en lugar de recrearse en el pasado.

Para Gales, el martes supone una oportunidad de cerrar la fase de grupos con algo de orgullo ante su afición. Bellamy elogió la valentía de su equipo en Oslo pese a la derrota y querrá una actuación que dé a los aficionados motivos para ilusionarse antes de una primavera difícil.