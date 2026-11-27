Cómo ver el Real Betis vs Rayo Vallecano con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido!
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
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Movistar
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DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Previa del partido
El Real Betis recibe al Rayo Vallecano en LaLiga en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El conjunto local ocupa la cuarta posición y el visitante, la 16.ª.
El equipo de Manuel Pellegrini llega en un buen momento. El martes ganó 2-0 al Slovan Bratislava en la Liga de Campeones, después de empatar 1-1 con el Sevilla en el Gran Derbi.
Antony adelantó al Betis en aquel derbi, pero Kike Salas empató en el tiempo añadido. Fue un duro golpe en los últimos minutos, aunque el Betis solo ha perdido uno de sus cinco últimos partidos en todas las competiciones.
El Rayo Vallecano llega a Sevilla en una situación más complicada. El equipo de Benat San Jose perdió 1-0 ante el Valencia el pasado fin de semana, su segunda derrota consecutiva en Liga sin marcar tras caer también 1-0 frente a la Real Sociedad.
Antes de esa racha, el Rayo había ganado 3-0 en casa al Celta de Vigo, así que ha demostrado que puede lograr un resultado contundente. Tendrá que recuperar su acierto ofensivo ante un Betis que ha dejado su portería a cero en dos de sus cinco últimos partidos.
El Betis y el Rayo han empatado en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos ligueros, por lo que resulta difícil pronosticar un vencedor.
Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.
A continuación se indican las opciones para ver el Real Betis vs Rayo Vallecano por televisión y en directo online. Los espectadores que se encuentren fuera de su región de origen pueden verlo en directo mediante ExpressVPN.