Cómo ver el Millonarios vs America de Cali con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 17 4 nov 2026 - 20:30

Millonarios recibe a America de Cali en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia con mucho en juego para ambos equipos, situados en distintos puestos de la tabla. Se enfrentan en un momento de la temporada en el que las posiciones empiezan a cobrar importancia y ninguno de los dos clubes puede permitirse un mal resultado.

El Millonarios de Alberto Gamero ocupa la sexta posición en la clasificación del Clausura. Aún tiene a su alcance al grupo de cabeza, pero necesita encadenar buenos resultados. Su rendimiento reciente ha sido irregular y recibir a uno de los equipos más en forma de la competición será una verdadera prueba para medir su nivel.

America de Cali llega en un gran momento. El equipo de David Gonzalez es segundo en el Clausura y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, entre ellos una victoria liguera por 3-1 ante Cucuta y un triunfo copero por 4-0 frente a Barranquilla FC. Juega con la confianza de un equipo que cree tener el título a su alcance.

Los visitantes también llegan impulsados por el resultado del enfrentamiento más reciente entre ambos clubes. America venció por 3-1 a Millonarios en Cali el pasado abril, un resultado que ninguno de los dos vestuarios habrá olvidado.

Millonarios contará con el apoyo de su afición y con la motivación de necesitar puntos. La plantilla de Gamero ha demostrado que puede sacar resultados, y el empate ante Once Caldas y la victoria por 4-1 sobre CD Jaguares en las últimas semanas indican que tiene calidad cuando rinde a su nivel.

La diferencia de forma entre ambos equipos es clara, pero su posición en la tabla y la ventaja de jugar en casa dan motivos a Millonarios para confiar. America buscará prolongar su buena racha y aumentar la presión en lo alto de la clasificación.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Millonarios vs America de Cali, incluidas las opciones de streaming en directo, los canales de televisión y la hora de inicio.

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