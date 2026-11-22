Cómo ver el Internacional vs Vitoria con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 23 nov 2026 - 17:30

El Internacional recibe al Vitoria en un partido de la Serie A importante para ambos extremos de la tabla. A estas alturas de la temporada, ninguno de los dos equipos puede permitirse relajarse.

El Internacional de Eduardo Baptista ocupa la 17.ª posición y está inmerso en la lucha por la permanencia. Su rendimiento reciente ha sido irregular y, tras perder 2-1 ante el Vasco da Gama en su último partido de liga, aumenta la presión sobre la plantilla.

El Vitoria llega en 14.ª posición y en mejor situación que el equipo local. El conjunto de Lacerda ganó 2-1 al Red Bull Bragantino en su último partido de la Serie A, un resultado que habrá elevado la moral de cara a esta visita.

El balance de los enfrentamientos entre ambos clubes favorece al Vitoria, que ha ganado tres de los últimos cinco, incluidas dos victorias consecutivas en la Serie A en 2025 y 2026.

Con el Internacional necesitado de puntos para salir de la zona de descenso y el Vitoria buscando consolidar su posición, ambos equipos tienen mucho en juego.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Internacional vs Vitoria.

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