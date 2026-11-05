¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Conference League
team-logoFC Copenhague
Parken
team-logoIberia 1999
¡Mira aquí! Movistar+
Con la colaboración de

Cómo ver hoy en directo el FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

FC Copenhague vs Iberia 1999
FC Copenhague
Iberia 1999
Conference League

El FC Copenhague se enfrenta al Saburtalo Tiflis en la Conference League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la emisora oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la emisora deportiva que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Parken

El partido entre el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis?

El FC Copenhague llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el club ganó 2-0 a domicilio al Sönderjyske. Antes empató 2-2 con el Estrella Roja de Belgrado en la Conference League y 1-1 con el Aarhus GF en la Superliga. En total, el Copenhague marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Saburtalo Tiflis suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Dinamo Tiflis. En la Conference League, el club empató 1-1 con el Mjällby, pero perdió 0-2 ante el VV St. Truiden. En esos cinco partidos, el Saburtalo marcó un total de seis goles y encajó cinco.

FCK

FCK - Formulario

AGF
D1-1
ZVE
D2-2
OB
D1-1
AAF
W0-3
SON
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IBE

IBE - Formulario

STT
L2-0
DIG
W0-2
MJA
D1-1
TKU
W3-2
DTB
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: alineaciones

FC Copenhague contra Iberia 1999 alineaciones

3-3-1-3
FC Copenhague crest
FC Copenhague
FCK
Formación
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
4-3-3
D. RamajD. RamajJ. SuzukiJ. SuzukiM. LopezM. LopezA. SoerensenA. SoerensenM. ElyounoussiM. ElyounoussiT. DelaneyT. DelaneyA. KralA. KralH. NemethH. NemethV. DadasonV. DadasonM. CarrizoM. CarrizoG. VianneyG. VianneyG. MakaridzeG. MakaridzeV. SelimovicV. SelimovicG. KobuladzeG. KobuladzeA. AmisulashviliA. AmisulashviliJ. JinjolavaJ. JinjolavaN. DadianiN. DadianiB. KardavaB. KardavaJ. TiboueJ. TiboueZ. NatchkebiaZ. NatchkebiaA. DzaganiaA. DzaganiaN. SikharulashviliN. Sikharulashvili
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
3-3-1-3
FC Copenhague

Once inicial

Iberia 1999

Suplentes

Manager

  • B. Svensson
  • L. Korgalidze
FC Copenhague

Lesiones y suspensiones

Iberia 1999

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: estado de forma

FCK

FCK - Formulario

AGF
D1-1
ZVE
D2-2
OB
D1-1
AAF
W0-3
SON
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IBE

IBE - Formulario

STT
L2-0
DIG
W0-2
MJA
D1-1
TKU
W3-2
DTB
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: balance de enfrentamientos directos

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
W
D
W
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
D
W
W
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
5
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
6
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
7
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
9
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
10
AjaxAjaxAJX
320153+26
W
W
L
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
15
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
16
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
17
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
311136-34
W
L
D
18
ThunThunTHU
310232+13
W
L
L
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
L
W
L
20
AtalantaAtalantaATA
310234-13
L
L
W
21
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
W
L
L
22
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
23
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
24
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
25
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
28
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
301246-21
L
D
L
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
30
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301224-21
L
L
D
31
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
32
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
L
L
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
L
L
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google