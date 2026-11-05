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FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: hora de inicio
El partido entre el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis?
El FC Copenhague llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el club ganó 2-0 a domicilio al Sönderjyske. Antes empató 2-2 con el Estrella Roja de Belgrado en la Conference League y 1-1 con el Aarhus GF en la Superliga. En total, el Copenhague marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.
El Saburtalo Tiflis suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Dinamo Tiflis. En la Conference League, el club empató 1-1 con el Mjällby, pero perdió 0-2 ante el VV St. Truiden. En esos cinco partidos, el Saburtalo marcó un total de seis goles y encajó cinco.
FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: alineaciones
FC Copenhague contra Iberia 1999 alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- B. Svensson
- L. Korgalidze
FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: estado de forma
FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: balance de enfrentamientos directos
FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: las clasificaciones
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