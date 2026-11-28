Cómo ver el Deportivo de La Coruña vs Barcelona con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tiene los derechos de emisión.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Previa del partido
El Barcelona visita el domingo al Deportivo de La Coruña en el Abanca-Riazor, en La Coruña, en un partido de LaLiga. El líder se enfrenta a un recién ascendido que ocupa la 12.ª posición.
El Deportivo ha tenido una trayectoria irregular en las últimas semanas. Perdió 3-1 ante el Deportivo Alavés en su último partido de liga y ha ganado dos de sus cinco últimos encuentros en todas las competiciones.
El equipo local cuenta con un nombre conocido en ataque. Pierre-Emerick Aubameyang, exdelantero del Barcelona, ha marcado en cada una de las cinco primeras jornadas de LaLiga del Deportivo y se espera que sea titular ante su antiguo club.
El Barcelona llega en buena forma tras ganar el miércoles por 4-1 a domicilio al Sabah en la Champions League. Anthony Gordon marcó dos goles en Bakú y fue elegido Jugador de la Semana de la Champions League por su actuación.
El equipo de Hansi Flick también ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluida una victoria por 3-2 ante el Villarreal en liga. Después recibirá al Manchester City en la Champions League el 8 de diciembre.
Flick no podrá contar con varios jugadores para el viaje a Galicia, entre ellos el lesionado Lamine Yamal, y Fermín López está sancionado.
Esto es todo lo que necesitas saber sobre el canal de televisión, las opciones para verlo en directo por streaming y el horario del partido.
A continuación se indican los canales de televisión y las opciones para ver en directo por streaming el Deportivo vs Barcelona. Consulta los datos del operador de tu región antes del inicio.
Novedades de los equipos y plantillas
Deportivo de A Coruna contra Barcelona alineaciones probables
Once inicial
Manager
- A. Hidalgo
- H. Flick