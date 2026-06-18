Cómo ver gratis los partidos de Colombia a la carta en el Mundial 2026: usa una VPN, dónde verlos y más

¿Cuál es el calendario de Colombia en el Mundial de la FIFA?
Fecha y hora (local)
Partido (resultado final)
Lugar
17 de junio, 20:00 h CST
Uzbekistán - Colombia (1-3)
Estadio de la Ciudad de México, Ciudad de México, CDMX
23 de junio, 20:00 h CST
Colombia vs. República Democrática del Congo
Estadio de Guadalajara (Zapopan, JAL)
27 de junio, 16:30 h EDT
Colombia vs. Portugal
Estadio de Miami (Miami Gardens, FL)
Cómo ver los partidos de Colombia en el Mundial con una VPN gratis
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¿Quién retransmitirá la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Colombia?
En Colombia, los derechos de retransmisión se reparten entre la televisión abierta, las plataformas de streaming, los paquetes de televisión por cable premium y la radio pública.
Televisión en abierto (TV Abierta)
Caracol TV (Gol Caracol): Canal tradicional de la selección colombiana, retransmitirá un paquete destacado de partidos en directo por televisión abierta y ofrecerá streaming gratuito a través de Caracol Play.
Canal RCN: Compartirá la señal abierta y emitirá numerosos partidos por TV y en línea a través de Deportes RCN En Vivo.
Transmisión digital y alianza con YouTube
Canal RCN en YouTube: En un giro digital clave, RCN se asoció con YouTube para retransmitir 35 partidos.
Diez de esos encuentros, entre ellos el partido inaugural, todos los de la fase de grupos de Colombia, los duelos más destacados de eliminatoria y la final, se emitirán en directo y gratis.
Los 25 restantes tendrán 30 minutos de previa y los primeros 10 minutos en vivo.
Cable premium y streaming completo (TV por suscripción)
DSports / DGO (DirecTV): DirecTV transmitirá en directo los 104 partidos del torneo. Los suscriptores pueden verlos por los canales de cable de DSports o mediante la aplicación DGO.
Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
🌍 País / Región
📺 Cadena de televisión
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 Chequia
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam