Cómo ver gratis los partidos de Colombia a la carta en el Mundial 2026: usa una VPN, dónde verlos y más

¿Cuál es el calendario de Colombia en el Mundial de la FIFA?

Fecha y hora (local) Partido (resultado final) Lugar 17 de junio, 20:00 h CST Uzbekistán - Colombia (1-3) Estadio de la Ciudad de México, Ciudad de México, CDMX 23 de junio, 20:00 h CST Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio de Guadalajara (Zapopan, JAL) 27 de junio, 16:30 h EDT Colombia vs. Portugal Estadio de Miami (Miami Gardens, FL)

Cómo ver los partidos de Colombia en el Mundial con una VPN gratis

Si viajas al extranjero o quieres ver tus servicios de streaming habituales desde otro país, es posible que encuentres restricciones geográficas. Ahí es donde una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación virtual al país donde se transmite el partido, evitas las restricciones y ves a tu equipo en directo.

Para verlos “gratis”, conéctate a un servidor en un país donde se emita en abierto; aun así necesitarás una suscripción de pago a la VPN.

¿Quién retransmitirá la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Colombia?

En Colombia, los derechos de retransmisión se reparten entre la televisión abierta, las plataformas de streaming, los paquetes de televisión por cable premium y la radio pública.

Televisión en abierto (TV Abierta)

Caracol TV (Gol Caracol): Canal tradicional de la selección colombiana, retransmitirá un paquete destacado de partidos en directo por televisión abierta y ofrecerá streaming gratuito a través de Caracol Play.

Canal RCN: Compartirá la señal abierta y emitirá numerosos partidos por TV y en línea a través de Deportes RCN En Vivo.

Transmisión digital y alianza con YouTube

Canal RCN en YouTube: En un giro digital clave, RCN se asoció con YouTube para retransmitir 35 partidos.

Diez de esos encuentros, entre ellos el partido inaugural, todos los de la fase de grupos de Colombia, los duelos más destacados de eliminatoria y la final, se emitirán en directo y gratis.

Los 25 restantes tendrán 30 minutos de previa y los primeros 10 minutos en vivo.

Cable premium y streaming completo (TV por suscripción)

DSports / DGO (DirecTV): DirecTV transmitirá en directo los 104 partidos del torneo. Los suscriptores pueden verlos por los canales de cable de DSports o mediante la aplicación DGO.

Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 Chequia

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go