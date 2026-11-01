Cómo ver el Seattle Reign FC contra el Orlando Pride con una VPN

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Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

El Seattle Reign FC recibe al Orlando Pride en un partido de la temporada regular de la NWSL. Ambos equipos necesitan puntos cuando la temporada entra en su recta final.

El Reign de Laura Harvey ocupa la octava posición y llega a este encuentro tras empatar sin goles ante el Utah Royals, un resultado que puso fin a una racha de dos victorias consecutivas frente al Chicago Stars y el Boston Legacy FC.

El Orlando, dirigido por Seb Hines, llega en peor situación. El Pride es undécimo y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluida una derrota por 1-2 ante el Gotham FC apenas unos días antes de este encuentro.

Los antecedentes entre ambos clubes añaden un aliciente más. El Seattle ganó 2-1 cuando se enfrentaron en Orlando en marzo de 2026, y el Pride buscará igualar el balance en su visita.

Para el Seattle, una victoria supondría un paso hacia un puesto en la mitad superior de la tabla. Para el Orlando, los puntos son casi imprescindibles si quiere evitar caer aún más en la clasificación.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Seattle Reign FC contra el Orlando Pride.

La información sobre la retransmisión de este partido aún no está disponible. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer el canal de televisión y los detalles confirmados de la retransmisión en directo del Seattle Reign FC contra el Orlando Pride.

En cuanto a la cobertura general de la NWSL en 2026, la liga se retransmite a través de CBS Sports, ESPN, ION, Prime Video, Victory+ y NWSL+, lo que ofrece a los aficionados numerosas opciones para seguir los partidos.

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