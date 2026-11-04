Cómo ver en directo el Atlanta Falcons vs Cincinnati Bengals de la NFL en Madrid: retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio en el estadio Bernabéu del Real Madrid

Horario del Atlanta Falcons vs Cincinnati Bengals
Los Atlanta Falcons se enfrentan a los Cincinnati Bengals en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), casa del Real Madrid, una potencia del fútbol, durante la novena semana de la temporada regular de la NFL.
Es el séptimo encuentro de la NFL International Series de 2026, tras los recientes partidos disputados en Londres, Melbourne, Rio de Janiero y París, y será el segundo partido de temporada regular de la NFL celebrado en España. El encuentro está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 9:30 ET / 6:30 PT (14:30 GMT).
Los Bengals (5-2), que llegan a España tras tres victorias consecutivas, buscan seguir el ritmo de los Steelers y los Browns en la lucha por el título de la AFC Norte. Los Atlanta Falcons (3-5) intentarán recuperarse de la dura derrota por 16-0 ante sus rivales de la NFC Sur, Tampa Bay, la semana pasada.
Cómo ver el Atlanta Falcons vs Cincinnati Bengals
En Estados Unidos:
NFL Network / NFL+ / Fubo
En el Reino Unido:
DAZN Game Pass / Sky Sports NFL
Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN
Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN permite principalmente sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de las emisiones televisivas locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver enfrentamientos no disponibles en su zona o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los partidos en directo.
Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de servicios de internet reduzcan la velocidad de tu conexión durante las retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes Wi-Fi públicas y te permite acceder a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV mientras viajas al extranjero.
Últimas noticias de los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals
Últimas noticias de los Atlanta Falcons
Mientras el ataque de los Falcons busca soluciones con el quarterback novato Michael Penix Jr., la gran noticia es un importante refuerzo para la defensa.
- Regresa James Pearce Jr.: El destacado cazamariscales, finalista al premio al Novato Defensivo del Año en 2025, ya ha cumplido su suspensión de ocho partidos impuesta por la liga. El entrenador jefe Kevin Stefanski confirmó que, aunque Pearce «está listo para jugar», el equipo lo observará durante los entrenamientos en España para determinar en cuántas jugadas defensivas participará el domingo.
- Refuerzos defensivos: El safety Billy Bowman Jr. (isquiotibiales) participó plenamente en el entrenamiento sin contacto del miércoles, un refuerzo importante tras perderse las dos últimas semanas. El receptor Beaux Collins (cadera) y el tackle ofensivo Cameron Williams (tobillo) también participaron plenamente.
- Bajas confirmadas: El dinámico receptor novato y especialista en retornos Zachariah Branch (isquiotibiales) ya está descartado para la novena semana tras una caída aparatosa en Tampa Bay. El defensor exterior Samson Ebukam (isquiotibiales) también ha sido descartado e incluido en la lista de lesionados.
- Participación limitada: El linebacker Divine Deablo (antebrazo), el running back Brian Robinson Jr. (isquiotibiales) y el linebacker Yasir Abdullah (isquiotibiales) tuvieron una participación limitada al comienzo de la semana.
Últimas noticias de los Cincinnati Bengals
El entrenador jefe de los Bengals, Zac Taylor, modificó el calendario habitual de viaje del equipo al extranjero para volar el martes antes de lo previsto y aprovechar los días adicionales en Madrid para adaptarse al cambio horario.
- Preocupación en la defensa secundaria: Cincinnati no realizó una sesión de entrenamiento físico el miércoles tras el vuelo, pero su parte médico estimado refleja una preocupación considerable por la defensa secundaria. Se preveía que el cornerback DJ Turner II (talón), que dio un susto por lesión en el último cuarto contra los Titans, no participara en el entrenamiento (DNP). También se preveía que el safety Kyle Dugger (cuádriceps) no participara, mientras que el safety Jordan Battle (isquiotibiales) figuraba con participación limitada.
- Molestias en el frente defensivo: El defensive end Cedric Johnson (tobillo/pie) no participó en la sesión según la estimación y, al igual que Turner, será evaluado día a día. Además, el defensive end novato Cashius Howell fue incluido esta semana en la lista de lesionados tras someterse a una operación por una lesión de muñeca.
- Estado del ataque: Joe Burrow y sus principales armas, incluidos Ja'Marr Chase y Tee Higgins, Jugador Ofensivo de la Semana de la AFC, están plenamente recuperados y listos para enfrentarse a la defensa secundaria de Atlanta.
Formulario
Todos los partidos
Todos los partidos
Cara a cara
Enlaces útiles
AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets
NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders
AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers
NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings
AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans
NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers
AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers
NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks