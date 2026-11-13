Cómo ver el Almería-FC Andorra con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador que posee los derechos de retransmisión.

Regístrate o inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Segunda Division - Jornada 14 14 nov 2026 - 12:30 UD Almeria Stadium

El Almería recibe al FC Andorra este sábado en el estadio de la UD Almería, en un partido de Segunda División que tiene mucha más trascendencia que un encuentro habitual de la categoría.

El Andorra vuelve a la competición por primera vez desde el 2 de noviembre, cuando una colisión durante su empate ante el Tenerife provocó la trágica muerte del delantero Jesus de Miguel a la mañana siguiente. La carga emocional para la plantilla de Carles Manso es inmensa y el partido se disputará marcado por el duelo.

El Almería llega en un gran momento de forma en la competición nacional tras ganar al Girona en su último partido de Segunda División. El equipo de Garcia Pimienta lidera la clasificación y buscará ampliar su ventaja sobre sus perseguidores.

El Andorra, por el contrario, ocupa el 19.º puesto con 11 puntos en 12 partidos. Su último resultado liguero fue el empate 2-2 ante el Tenerife, un encuentro ya inseparable de la tragedia que vino después. Volver al terreno de juego tendrá tanto que ver con el bienestar de los jugadores como con los puntos.

El portero Jesus Owono, implicado en la colisión con De Miguel, no ha regresado a la plantilla. La persona que dirige al FC Andorra confirmó esta semana que Owono aún no ha decidido si continuará su carrera profesional, y el club ha dejado claro que puede tomarse todo el tiempo que necesite.

Noticias de los equipos y plantillas