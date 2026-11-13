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Cómo ver en directo el Almería vs. FC Andorra hoy: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Almería vs FC Andorra
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Almería contra el FC Andorra de Segunda División hoy.

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Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 14
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El Almería recibe al FC Andorra este sábado en el estadio de la UD Almería, en un partido de Segunda División que tiene mucha más trascendencia que un encuentro habitual de la categoría.

El Andorra vuelve a la competición por primera vez desde el 2 de noviembre, cuando una colisión durante su empate ante el Tenerife provocó la trágica muerte del delantero Jesus de Miguel a la mañana siguiente. La carga emocional para la plantilla de Carles Manso es inmensa y el partido se disputará marcado por el duelo.

El Almería llega en un gran momento de forma en la competición nacional tras ganar al Girona en su último partido de Segunda División. El equipo de Garcia Pimienta lidera la clasificación y buscará ampliar su ventaja sobre sus perseguidores.

El Andorra, por el contrario, ocupa el 19.º puesto con 11 puntos en 12 partidos. Su último resultado liguero fue el empate 2-2 ante el Tenerife, un encuentro ya inseparable de la tragedia que vino después. Volver al terreno de juego tendrá tanto que ver con el bienestar de los jugadores como con los puntos.

El portero Jesus Owono, implicado en la colisión con De Miguel, no ha regresado a la plantilla. La persona que dirige al FC Andorra confirmó esta semana que Owono aún no ha decidido si continuará su carrera profesional, y el club ha dejado claro que puede tomarse todo el tiempo que necesite.

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