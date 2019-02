Cómo ver el Stade Rennaiss vs. Real Betis, de la Europa League: en vivo y online, streaming y TV

Franceses y andaluces se cruzan en la Europa League.

El Betis se enfrentará al Stade Rennais para seguir su periplo europeo esta temporada tras lograr clasificarse para los dieciseisavos de final del torneo.

Se miden el jueves 14 de febrero de 2019 a las 18:55 hora española e Islas Baleares (17:55 en las Islas Canarias, 14:55 en Argentina y Chile, 13:55 en Colombia y 11:55 en México) y se podrá ver en España por Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV. En Sudamérica se podrá ver por ESPN.

TELEVISIÓN

Para ver el encuentro puedes contratar el paquete de fútbol de Movistar a partir de 25€ al mes, donde además de las competiciones españolas podrás disfrutar de la Champions League, la Europa League, la Premier League y la Bundesliga entre otros torneos.

También a través de beIN LaLiga se puede ver el partido , un canal que puedes contratar a través de distintas operadoras como Vodafone u Orange. En este caso el precio es de 20€ al mes, con la Liga o la Copa del Rey.

INTERNET

Estamos en pleno siglo XXI y tanto los móviles como las tablets son más que dispositivos con los que estar conectados. Obviamente para ver los partidos también hay opciones en estos casos. Movistar cuenta con el sistema Yomvi , mientras que beIN LaLiga posee la plataforma beIN Connect . Para México está la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming.

Ambas aplicaciones, disponibles para iOS y Android, funcionan de la misma manera si previamente te das de alta: te registras con un usuario y una contraseña, los introduces y automáticamente tienes acceso a los partidos.