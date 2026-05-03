A continuación se indican los canales de televisión y las opciones para ver en directo el partido Getafe-Rayo Vallecano.

País / Región Cadena(s) EE. UU. ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, aplicación de ESPN, Sling Reino Unido (Gran Bretaña) Premier Sports Player, Premier Sports 2 Australia beIN Sports Connect Canadá TSN+ India FanCode Malasia beIN Sports Connect Malasia Francia beIN SPORTS CONNECT España DAZN España, LaLiga TV Bar HD Alemania DAZN Alemania Oriente Medio beIN SPORTS CONNECT África del Sur/Subsahariana SuperSport (MáXimo 3, Laliga, GOtv LaLiga), DStv App / DStv Now, New World Sport 3

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El Getafe recibe al Rayo Vallecano en el Coliseum en un duelo decisivo de LaLiga. Con la temporada a punto de terminar, ambos equipos madrileños necesitan la victoria.

El Getafe es sexto, aunque alterna derrotas, como el 2-0 ante el Barcelona con goles de Marcus Rashford, con victorias frente a la Real Sociedad y el Athletic que muestran su potencial ante los grandes.

El Rayo Vallecano, en cambio, lucha por evitar el descenso y, al mismo tiempo, compite en la Conference League, donde ha llegado a semifinales; esa doble exigencia ha puesto a prueba a su plantilla.

Tras el 3-3 ante la Real Sociedad y el 1-0 al Espanyol que les dio aire, cayeron frente al Mallorca y el AEK, exponiendo su inestabilidad.

El undécimo puesto no garantiza la permanencia, así que no pueden relajarse. Visitar el Coliseum Alfonso Pérez, donde el Getafe ha sido formidable, será un desafío mayúsculo.

Para el Getafe, la victoria afianzaría su puesto en la parte alta y mantendría vivas sus aspiraciones de cerrar la temporada con fuerza; la afición exigirá reacción tras la caída ante el Barcelona.

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Noticias y alineaciones

El Getafe no podrá contar con Juanmi por lesión, mientras que M. Martín, Djene y Z. Romero están sancionados, lo que deja al equipo local con pocas opciones. Aún no se ha publicado ninguna alineación confirmada; habrá más información a medida que se acerque el inicio del partido.

El Rayo Vallecano pierde a L. Felipe por lesión y a I. Palazón por sanción; tampoco ha confirmado su once.

Estado de forma

El Getafe ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su último encuentro terminó con una derrota 0-2 en casa ante el Barcelona el 25 de abril. Antes venció 1-0 en casa de la Real Sociedad y 2-0 como local ante el Athletic, ambas en abril. También perdió 1-0 con el Levante y ganó 2-1 en el campo del Espanyol en marzo, totalizando tres triunfos en cinco partidos.

El Rayo Vallecano suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Antes, remontó para empatar 3-3 en casa ante la Real Sociedad el 26 de abril y venció 1-0 al Espanyol en LaLiga. Cayeron 0-2 y 1-4 ante el AEK Atenas y el Mallorca, respectivamente, mostrando debilidad defensiva. Su otra victoria fue 3-0 en casa contra el AEK en la Conference League.





Historial de enfrentamientos





Su último duelo, en enero de 2026, acabó 1-1 en Vallecas. Antes, el Rayo ganó 1-0 en casa en mayo de 2025. Los dos partidos anteriores, en agosto y abril de 2024, terminaron 0-0. La única victoria del Getafe en los últimos cinco choques fue 2-0 en el Coliseum en enero de 2024. En total, hay una victoria para cada equipo y tres empates.

Clasificación

En LaLiga, el Getafe es sexto y el Rayo undécimo.

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Cómo verlo en la pantalla grande

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