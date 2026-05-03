Cómo ver el partido de LaLiga de hoy entre el Real Betis y el Real Oviedo: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Primera División - Primera División Estadio de La Cartuja

A continuación se indican las opciones de canales de televisión y retransmisiones en directo del Real Betis contra el Real Oviedo.

País / Región Cadena(s) EE. UU. ESPN Select, fuboTV, aplicación de ESPN Reino Unido (Gran Bretaña) Premier Sports Player, Premier Sports 2 Australia beIN Sports Connect Canadá TSN+ India FanCode Malasia beIN Sports Connect Malasia Francia beIN SPORTS CONNECT España DAZN España, LaLiga TV Bar HD Alemania DAZN Alemania Oriente Medio beIN SPORTS CONNECT África del Sur / Subsahariana SuperSport (MáXimo 3, Laliga, GOtv LaLiga), aplicación DStv / DStv Now, New World Sport 3

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El Real Betis recibe al Real Oviedo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en un partido de LaLiga con objetivos muy distintos para cada equipo.

El Betis, quinto, busca afianzar un puesto europeo tras disputar competiciones continentales. Viene de empatar 1-1 con el Real Madrid gracias a un gol de Bellerín en el 94’ que apagó las ilusiones del título blanco.

El conjunto de Manuel Pellegrini ha empatado cuatro de sus últimos cinco duelos como local y busca convertir esa resistencia en una victoria ante un rival que lucha por la permanencia.

El Oviedo, último de la tabla, visita Sevilla sabiendo que cada punto es vital para mantenerse en Primera. Venció al Celta y al Sevilla en abril, pero cayó 1-2 en Elche, un revés que complicó su objetivo.

Fuera de casa han demostrado solidez: vencieron 3-0 al Celta y 1-0 al Sevilla en abril, y esa mentalidad la necesitarán ante un Betis que no pierde en casa desde diciembre.

El Betis busca consolidar sus aspiraciones europeas, mientras el Oviedo lucha por la permanencia.

Sigue leyendo para saber cómo ver el Real Betis vs Real Oviedo en directo: canal de TV, opciones de streaming y hora del saque inicial.

Cómo ver el Real Betis vs Real Oviedo con una VPN

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Noticias y alineaciones

El Real Betis tiene una baja confirmada: el defensa M. Bartra, lesionado. No hay sancionados y aún no se ha revelado la posible alineación. Más actualizaciones llegarán cerca del inicio del partido.

El Real Oviedo no tiene lesionados ni sancionados; tampoco ha confirmado alineación. Esta sección se actualizará conforme llegue nueva información.

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos, el Real Betis suma 1 victoria, 3 empates y 1 derrota. El 24 de abril empató 1-1 en casa ante el Real Madrid, y el 21 de abril venció 3-2 en Girona. La derrota fue 2-4 contra el Braga en la Europa League el 16 de abril. Marcó ocho goles y encajó otros ocho, influyendo sobre todo los dos duelos europeos ante el Braga.

El Real Oviedo suma 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su último resultado fue una derrota 1-2 en Elche el 26 de abril. Antes, venció 3-0 al Celta de Vigo a domicilio y 1-0 al Sevilla en casa, mientras que su otra derrota fue 4-2 contra el Levante en marzo. El Oviedo marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.





Historial de enfrentamientos directos





El último duelo entre ambos equipos fue en LaLiga el 10 de enero de 2026, con empate 1-1 en el Carlos Tartiere. De los tres enfrentamientos registrados, dos concluyeron igualados y el Betis ganó 1-0 en casa en octubre de 1999. El duelo previo a ese empate, en febrero de 2000, también finalizó 1-1.

Clasificación

En la clasificación actual de LaLiga, el Real Betis es quinto y el Real Oviedo vigésimo.

Guía paso a paso para ver el Real Betis vs Real Oviedo hoy

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