A continuación se muestran los canales de TV y las retransmisiones en directo del Espanyol-Real Madrid.
País / Región
Cadena(s)
EE. UU.
ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y aplicación de ESPN.
Reino Unido (Gran Bretaña)
Premier Sports 1, Premier Sports Player
Australia
beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect
Canadá
TSN2, TSN+
India
FanCode
Malasia
beIN Sports Connect Malasia, beIN Sports 2 Malasia
Francia
beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
Alemania
DAZN Alemania, DAZN2 Alemania
Italia
DAZN Italia
España
Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2
México
Sky Sports México, Sky+, izzi
Argentina
DIRECTV Sports Argentina, DGO
Chile
DIRECTV Sports Chile, DGO
Oriente Medio
beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD
África del Sur / Subsahariana
SuperSport (MáXimo 3, Laliga, GOtv Football, GOtv LaLiga), DStv App / DStv Now, New World Sport 3
Si viajas al extranjero y tu servicio de streaming está bloqueado por geografía, usa una VPN para acceder desde tu país. ExpressVPN es fiable para ver deportes en directo fuera.
El Real Madrid visita el estadio RCDE para enfrentarse al Espanyol en LaLiga, con el sucesor de Carlo Ancelotti aún por decidir y la temporada del club en una situación delicada.
El Espanyol es 13.º con solo un punto en sus tres últimos duelos, el último un 0-0 contra el Levante el 27 de abril.
Los blancos han dejado puntos en tres de sus últimos cinco compromisos y, tras las dos derrotas seguidas ante el Bayern en Champions y el 1-1 contra el Betis, su estado de ánimo no es el mejor.
Fuera del campo, el banquillo del Real Madrid sigue dando que hablar. El futuro de Álvaro Arbeloa es incierto y, según rumores, el presidente Florentino Pérez busca opciones para el próximo verano. Se menciona a José Mourinho, aunque el técnico del Benfica ha respondido a los rumores sin confirmarlos ni desmentirlos.
El Espanyol podría aprovechar esta incertidumbre, aunque ambos equipos tendrán bajas importantes que afectarán a sus alineaciones.
Cómo ver el Espanyol vs Real Madrid con una VPN
Si viajas al extranjero o quieres ver tu plataforma de streaming habitual desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Ahí es donde una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.
Una VPN como ExpressVPN crea una conexión segura que oculta tu IP y redirige el tráfico por un servidor de tu país, sorteando las restricciones. Más adelante te dejamos una guía paso a paso, o consulta nuestro resumen de las mejores VPN para ver deportes en directo.
Noticias y plantillas de los equipos
Espanyol contra Real Madrid alineaciones probables
Once inicial
Manager
- M. Gonzalez
- Álvaro Arbeloa
Lesiones y suspensiones
El Espanyol no podrá contar con el delantero J. Puado, lesionado, ni con Pablo Lozano, sancionado. Aún no se ha confirmado el once inicial, y se esperan más novedades cerca del inicio del partido.
El Real Madrid, con más bajas: Eder Militão, Arda Güler, Kylian Mbappé y Rodrygo, lo que reduce sus opciones. Como el Espanyol, los visitantes aún no han confirmado el once y habrá más detalles cerca del inicio.
Estado de forma
El Espanyol solo ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos de LaLiga: un empate y tres derrotas. Su último encuentro fue un 0-0 contra el Levante el 27 de abril. Antes, perdió 4-1 ante el Barcelona y 1-0 ante el Rayo Vallecano, encajando cinco goles y marcando solo uno.
El Real Madrid ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente en LaLiga fue un 1-1 contra el Real Betis el 24 de abril, y su única victoria en ese periodo fue el 2-1 ante el Deportivo Alavés el 21 de abril. Ambas derrotas fueron ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones (2-1 y 4-3), con siete goles encajados en esos dos duelos europeos.
Historial de enfrentamientos
En los últimos cinco duelos, el Madrid ha ganado cuatro y el Espanyol uno, con 10 goles blancos y tres pericos.
Clasificación
En LaLiga, el Espanyol es 13.º y el Real Madrid es 2.º.
Si quieres ver el partido de hoy entre Espanyol y Real Madrid, sigue esta guía rápida sobre VPN.NordVPN
- Descarga e instalación: Regístrate en ExpressVPN u otro servicio de VPN de confianza (consulta la guía de GOAL aquí) e instala la aplicación en tu dispositivo.
- Abre la app y elige un servidor en el país donde se emite el partido (por ejemplo, un espectador del Reino Unido que quiera ver la retransmisión de EE. UU. debe seleccionar un servidor de EE. UU.).
- Borra la caché: El navegador puede conservar tu ubicación anterior, así que elimina las cookies o actualiza para que el cambio surta efecto.
- Por último, visita la web o app de la emisora y disfruta del partido.
Cómo verlo en la pantalla grande
Aunque los teléfonos y los portátiles cumplen, el fútbol en directo merece la pantalla grande. Así puedes configurar la VPN en tu tele:
- Smart TV y Fire Stick: los dispositivos Android, como Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, cuentan con apps VPN nativas. Busca tu VPN en la tienda del televisor, inicia sesión y conéctate.
- Apple TV, Roku y las consolas de videojuegos no ejecutan VPN nativas, así que usa Smart DNS (normalmente incluido en tu cuenta) o transmite desde un móvil o portátil conectado a la VPN.