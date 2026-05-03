Primera División - Primera División RCDE Stadium

A continuación se muestran los canales de TV y las retransmisiones en directo del Espanyol-Real Madrid.

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El Real Madrid visita el estadio RCDE para enfrentarse al Espanyol en LaLiga, con el sucesor de Carlo Ancelotti aún por decidir y la temporada del club en una situación delicada.

El Espanyol es 13.º con solo un punto en sus tres últimos duelos, el último un 0-0 contra el Levante el 27 de abril.

Los blancos han dejado puntos en tres de sus últimos cinco compromisos y, tras las dos derrotas seguidas ante el Bayern en Champions y el 1-1 contra el Betis, su estado de ánimo no es el mejor.

Fuera del campo, el banquillo del Real Madrid sigue dando que hablar. El futuro de Álvaro Arbeloa es incierto y, según rumores, el presidente Florentino Pérez busca opciones para el próximo verano. Se menciona a José Mourinho, aunque el técnico del Benfica ha respondido a los rumores sin confirmarlos ni desmentirlos.

El Espanyol podría aprovechar esta incertidumbre, aunque ambos equipos tendrán bajas importantes que afectarán a sus alineaciones.

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Noticias y plantillas de los equipos

El Espanyol no podrá contar con el delantero J. Puado, lesionado, ni con Pablo Lozano, sancionado. Aún no se ha confirmado el once inicial, y se esperan más novedades cerca del inicio del partido.

El Real Madrid, con más bajas: Eder Militão, Arda Güler, Kylian Mbappé y Rodrygo, lo que reduce sus opciones. Como el Espanyol, los visitantes aún no han confirmado el once y habrá más detalles cerca del inicio.

Estado de forma

El Espanyol solo ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos de LaLiga: un empate y tres derrotas. Su último encuentro fue un 0-0 contra el Levante el 27 de abril. Antes, perdió 4-1 ante el Barcelona y 1-0 ante el Rayo Vallecano, encajando cinco goles y marcando solo uno.

El Real Madrid ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente en LaLiga fue un 1-1 contra el Real Betis el 24 de abril, y su única victoria en ese periodo fue el 2-1 ante el Deportivo Alavés el 21 de abril. Ambas derrotas fueron ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones (2-1 y 4-3), con siete goles encajados en esos dos duelos europeos.





Historial de enfrentamientos





En los últimos cinco duelos, el Madrid ha ganado cuatro y el Espanyol uno, con 10 goles blancos y tres pericos.

Clasificación

En LaLiga, el Espanyol es 13.º y el Real Madrid es 2.º.

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