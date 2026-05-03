Cadenas de televisión de todo el mundo

País Cadena(s) EE. UU. ESPN Select, fuboTV, aplicación de ESPN Reino Unido (Gran Bretaña) Premier Sports Player Australia beIN Sports Connect Canadá TSN+ India FanCode Malasia beIN Sports Connect Malasia Francia beIN SPORTS CONNECT España LaLiga TV Bar HD Oriente Medio beIN SPORTS CONNECT África del Sur/Subsahariana SuperSport





Primera División - Primera División Abanca Balaidos

El partido de hoy entre el Celta de Vigo y el Elche comenzará el 3 de mayo de 2026 a las 16:00.

El Celta de Vigo recibe al Elche en Abanca Balaídos en un partido de LaLiga que significa mucho más para uno de los equipos.

El Celta encadena cinco derrotas entre Liga y Europa League y necesita puntos.

El Elche, en cambio, llega tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos, incluido el 3-2 al Atlético de Madrid, lo que muestra su resistencia.

Para el Celta, séptimo en la tabla, una derrota en casa ante un rival inferior podría costarle la plaza europea.

El Elche, en la mitad baja de la tabla, ve este partido como una oportunidad para escalar. Ganar fuera a un rival en crisis sería un mensaje claro.

Sigue leyendo para conocer los detalles sobre dónde ver el Celta de Vigo vs Elche, incluyendo canales de televisión, retransmisiones en directo y la hora del saque inicial.

Cómo ver el Celta de Vigo vs Elche con una VPN

Si estás de viaje o quieres acceder a tus plataformas de streaming habituales desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Ahí es donde una red privada virtual (VPN) te puede ayudar.

Una VPN, como ExpressVPN, crea una conexión segura y cifrada que oculta tu ubicación. Al parecer que estás en un país donde se transmite el partido, evitas las restricciones y ves a tu equipo en directo. A continuación, una guía paso a paso, o consulta nuestro resumen de las mejores VPN para ver deportes en streaming.





Noticias y alineaciones de los equipos

El Celta de Vigo no podrá contar con varios jugadores del primer equipo para este partido. Carl Starfelt, Mathieu Vecino, William Swedberg y Marco Roman están lesionados, mientras que Marcos Alonso está sancionado. El club aún no ha confirmado la alineación probable, pero se ofrecerán más detalles a medida que se acerque el inicio del partido.

El Elche viaja con plantel casi completo; solo Gabriel Valera está sancionado. No hay nuevas bajas por lesión, y más detalles se confirmarán cerca del inicio del partido.

Estado de forma

El Celta encadena cinco derrotas consecutivas sin puntuar. En su último encuentro perdió 2-1 en casa ante el Villarreal. Antes, el Friburgo lo eliminó de la Europa League con un global de 3-0, y la derrota por 3-0 frente al Real Oviedo en Balaídos fue especialmente dolorosa. El Celta solo ha marcado cuatro goles en estos cinco partidos y ha encajado nueve.

El Elche ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una sola derrota a domicilio ante el Rayo Vallecano. Su último encuentro acabó 1-2 en casa del Real Oviedo, y el 3-2 al Atlético de Madrid mostró su capacidad ante rivales fuertes. Ha marcado siete goles y encajado cinco en estos cinco duelos.





Historial de enfrentamientos





El último duelo, el 28 de septiembre de 2025, acabó 2-1 para Elche en casa. En los cinco más recientes el Celta ha ganado tres veces y el Elche dos, con dos triunfos por 1-0 del Celta en abril y enero de 2023.

Clasificación

El Celta es séptimo y aspira a Europa, mientras que el Elche, decimocuarto, trata de alejarse del descenso.

Guía paso a paso para ver el Celta de Vigo contra el Elche hoy mediante una VPN

NordVPN

Descarga e instalación : Regístrate en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulta la guía de GOAL aquí) y descarga la app en tu dispositivo. Abre la app, elige un servidor en el país donde se emita el partido (por ejemplo, uno de EE. UU. si estás en el Reino Unido y quieres la señal estadounidense) y conéctate . Borra la caché: Si el navegador sigue mostrando tu ubicación anterior, elimina las cookies o actualiza la página para aplicar el cambio de VPN. Por último, visita la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en el móvil o el portátil está bien, pero los deportes en directo se disfrutan mejor en la pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer que la VPN funcione en tu televisor:

Smart TV y Fire Stick: los dispositivos Android, como Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV , admiten VPN nativas. Abre la tienda del televisor, busca tu VPN, inicia sesión y conéctate.

Apple TV, Roku y las consolas de videojuegos no ejecutan VPN nativas, así que activa Smart DNS desde tu cuenta o transmite desde un móvil o portátil conectado a la VPN.



