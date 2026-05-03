Cómo ver el partido de la Bundesliga de hoy entre el Friburgo y el Wolfsburgo: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

A continuación se indican los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo para el partido Friburgo vs. Wolfsburgo.

País / Región Cadena(s) EE. UU. ESPN Select, fuboTV, aplicación de ESPN Australia beIN Sports Connect Canadá fuboTV Canadá, OneSoccer España DAZN España Oriente Medio MBC Shahid África meridional / subsahariana MBC Shahid

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El SC Freiburg recibe al VfL Wolfsburg en el Europa-Park Stadion en un partido de la Bundesliga con objetivos opuestos: el Freiburg, octavo y aún en Europa, busca consolidar su puesto europeo, mientras el Wolfsburg, 17.º, lucha por evitar el descenso.

El conjunto de Julian Schuster llegó a las semifinales de la DFB-Pokal, donde cayó 2-1 ante el VfB Stuttgart en prórroga, y también compite en la Europa League. Ese exigente calendario le ha pasado factura, aunque la calidad de su plantilla es evidente.

En la Bundesliga cayeron 4-0 ante el Borussia Dortmund, un golpe que aún duele. Cuando están inspirados pueden batir a cualquiera, pero a menudo flaquean tras un esfuerzo europeo.

La situación del Wolfsburgo es delicada. El equipo de Ralph Hasenhüttl lucha por no descender y las lesiones han complicado aún más la temporada. El punto ante el Borussia Mönchengladbach calmó un poco la crisis.

Los Lobos solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Con la permanencia aún lejos de estar asegurada, cada partido en casa del Friburgo representa una oportunidad para ejercer más presión sobre un equipo con pocos efectivos y falta de confianza.

Aunque la clasificación indique lo contrario, se espera un duelo tenso: el Wolfsburgo ya demostró que puede dañar al Freiburg —ganó 3-4 en la ida— y la desesperación podría impulsarlo.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver este partido de la Bundesliga en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de retransmisión en directo y la hora del saque inicial.

Cómo ver el Friburgo vs. Wolfsburgo con una VPN

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Noticias y alineaciones

El Friburgo no podrá contar con P. Osterhage y J. Makengo por lesión. No hay sancionados y aún no se confirma alineación. Más actualizaciones pronto.

El Wolfsburgo llega con muchas bajas: M. Mueller, C. Santos, J. Seelt, B. Dardai, J. Wind y Rogerio por lesión; sin sancionados. Tampoco hay once confirmado, y se actualizará cerca del inicio.

Estado de forma

El Friburgo ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su último encuentro fue una derrota por 4-0 en casa ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga el 26 de abril. Antes de eso, perdió por 2-1 ante el VfB Stuttgart en la semifinal de la DFB-Pokal. Antes, vencieron 2-1 al FC Heidenheim en la Bundesliga y 1-3 al Celta de Vigo en la Europa League.

El Wolfsburgo, por su parte, ha conseguido una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Bundesliga. Su último partido fue un 0-0 en casa del Borussia Mönchengladbach el 25 de abril. Su única victoria fue 2-1 contra el Unión Berlín el 18 de abril; antes, cayó 6-3 ante el Bayer Leverkusen el 4 de abril y 1-2 frente al Eintracht Fráncfort el 11 de abril. En esos cinco duelos marcó cuatro goles y encajó nueve.





Historial de enfrentamientos directos





El último duelo fue el 20 de diciembre de 2025 en la Bundesliga: el Wolfsburgo perdió 4-3 en casa ante el Friburgo. En los últimos cinco duelos, Friburgo ha ganado cuatro y Wolfsburgo uno. Friburgo venció 0-1 en Wolfsburgo en abril de 2025 y 3-2 en casa en diciembre de 2024. La única victoria de Wolfsburgo fue 1-2 en Friburgo en abril de 2024.

Clasificación

En la tabla de la Bundesliga, el Friburgo es octavo y el Wolfsburgo, 17.º.

Guía paso a paso para ver el Friburgo-Wolfsburgo de hoy

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