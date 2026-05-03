A continuación se indican los canales de televisión y las opciones para ver en directo el partido entre el Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund.

País / Región Cadena(s) EE. UU. ESPN Select, fuboTV, aplicación de ESPN Reino Unido (Gran Bretaña) Amazon Prime Video Australia beIN Sports Connect Canadá DAZN Canadá, fuboTV Canadá, OneSoccer Malasia beIN Sports 3 Malasia, beIN SPORTS MAX Malasia Francia beIN Sports 2 España DAZN España Alemania DAZN Alemania, DAZN2 Alemania Oriente Medio MBC Shahid, MBC Action África meridional/subsahariana Azam Sports 2 HD (Kenia, Malaui, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabue) y MBC Shahid/MBC Action (Chad, Sudán del Sur).

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El Borussia Dortmund visita el Borussia-Park para medirse al Mönchengladbach en la Bundesliga; los visitantes luchan por el segundo puesto.

El Dortmund llega con confianza tras golear 4-0 al Friburgo, resultado que reafirma sus aspiraciones de título. Julian Ryerson brilló de nuevo y ya figura entre los defensas más productivos de la liga.

Además, el joven Samuele Inacio, fichaje de la cantera del Atalanta, debutó como titular y convenció en 74 minutos. Y el estadounidense Mathis Albert, de solo 16 años, entró desde el banquillo y se convirtió en el debutante más joven de la Bundesliga, lo que resalta la profundidad de plantilla del Dortmund en la recta final de la temporada.

Por contra, el Gladbach no ha ganado en sus últimos cinco partidos de Bundesliga —cuatro empates y una derrota— y es undécimo. La dinámica favorece a los visitantes, aunque los locales buscarán romper su mala racha.

Con la Bundesliga en su recta final, cada punto cuenta: el Dortmund quiere presionar a los líderes y el Gladbach necesita un buen resultado para recuperar la confianza.

Sigue leyendo para conocer los detalles de la retransmisión, las opciones de streaming en directo y la hora del saque inicial.

Cómo ver el Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund con una VPN

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Noticias y plantillas de los equipos

El Gladbach tiene varias bajas: Tim Kleindienst, Tobias Sippel y Nico N'Goumou están lesionados, y Julian Castrop está sancionado. Aún no hay alineación confirmada; esta sección se actualizará cerca del inicio del partido.

El Dortmund no podrá contar con Felix Nmecha por lesión, aunque no tiene suspendidos. Tampoco ha confirmado su alineación, que se actualizará más cerca del inicio del partido.

Estado de forma

El Gladbach lleva cinco partidos de la Bundesliga sin ganar: una derrota y cuatro empates. Su último encuentro acabó 0-0 en casa ante el Wolfsburgo el 25 de abril. Antes, empató 3-3 con el FC Colonia y 2-2 con el FC Heidenheim, con muchos goles pero sin victoria. Su única derrota fue 1-0 contra el RB Leipzig el 11 de abril. En total, marcó siete goles y encajó seis.

En cambio, el Dortmund ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido los otros dos. Su último encuentro fue una victoria 4-0 sobre el Friburgo el 26 de abril, la actuación más convincente de la racha. También venció 2-0 al Stuttgart y 3-2 al Hamburgo, con las derrotas ante Hoffenheim y Leverkusen como únicas manchas. El Dortmund marcó diez goles y encajó cuatro.





Historial de enfrentamientos





El último duelo, el 19 de diciembre de 2025, acabó 2-0 para el Dortmund en casa. En los cinco más recientes el Dortmund suma tres victorias, un empate y una derrota ante el Gladbach. El Dortmund marcó 11 goles por siete del Gladbach; en abril de 2025, en el Signal Iduna Park, ganó 3-2.

Clasificación de la Bundesliga

En la clasificación de la Bundesliga, el Borussia Dortmund es segundo y el Borussia Mönchengladbach undécimo.

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Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en el móvil o portátil está bien, pero los deportes en directo se disfrutan más en la pantalla grande. Así puedes configurar la VPN en tu televisor: