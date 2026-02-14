El Monterrey estará ansioso por aumentar la desgracia de un Club León en apuros, mientras se mantiene en contacto con los líderes de la Liga MX Clausura.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Monterrey contra el León, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del partido Monterrey vs León

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey y León darán inicio al partido el 15 de febrero de 2026 a la 01:00 GMT y a las 08:00 EST.

Previa del partido

La situación actual del Monterrey en la Liga MX Clausura 2026 lo sitúa en el noveno puesto, con siete puntos en cinco partidos (dos victorias, un empate y dos derrotas).

Una victoria del Rayados sobre el Club León en este enfrentamiento de la Jornada 6 supondría un importante impulso en su objetivo de recortar distancias con los primeros clasificados de la Liga MX Clausura.

Getty Images

Por su parte, el Club León atraviesa una mala racha en la Liga MX Clausura 2026, ya que se encuentra en la parte baja de la tabla, en el puesto 16, con solo cuatro puntos en cinco partidos (una victoria, un empate y tres derrotas).

Una victoria del Club León sobre el Monterrey supondría un gran punto de inflexión y un salvavidas muy necesario para La Fiera, que ha tenido un pésimo comienzo de temporada.

Lesiones, estadísticas clave

Carlos Salcedo es el único jugador del Monterrey que se encuentra fuera de juego por lesión en este momento, mientras que el resto de la plantilla parece estar disponible.

Por su parte, León tiene a Sebastián Vegas fuera por sanción, junto con Iván Rodríguez e Ismael Díaz, fuera por lesión.

Getty Images

En los últimos cinco enfrentamientos entre Monterrey y León en la Liga MX (el más reciente primero), los Rayados han ganado cuatro y perdido uno.

Esto le da al Monterrey una clara ventaja reciente, ya que ha ganado los tres últimos encuentros antes del choque de esta noche en el Estadio BBVA. Esperemos que mantengan el impulso.

Noticias del equipo y plantillas

Monterrey contra Leon alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent Alineación probable Suplentes Manager I. Ambriz

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

