Cómo ver el partido de hoy entre los Punjab Kings y los Rajasthan Royals: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

GOAL te dice dónde ver en directo en inglés el partido entre Punjab Kings y Rajasthan Royals.

Previa del partido

Getty Images

Esta temporada ha mostrado un cambio en el liderazgo de ambos equipos. Shreyas Iyer guía a los Punjab Kings con un orden de bateo intermedio que busca estabilidad, mientras que los Rajasthan Royals, bajo Riyan Parag, lucen equilibrados y efectivos.

Todo se decidirá en el duelo entre los bateadores de Punjab y el disciplinado ataque de Rajasthan. Aunque los Kings cuentan con el público a favor, la profundidad y el momento de forma de los Royals les dan ventaja. Si los rápidos lanzadores de Rajasthan aprovechan el rebote inicial, podrán llevarse dos puntos clave.

Hora de inicio del Punjab Kings vs Rajasthan Royals

🏟️ Lugar: Nuevo Estadio Internacional de Críquet, Nueva Chandigarh ⏰ Hora de inicio: 19:30 IST

El encuentro se disputará el 28 de abril de 2026 a las 19:30 h IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, añade Sky Sports online o a través de la app My Sky en cualquier momento. El paquete cuesta desde 22 £ al mes con Sky Stream e incluye Sky Sports+ sin coste adicional, con más eventos en directo de diversos deportes. La app de Sky Sports permite descargar contenidos y ver deportes en directo desde cualquier lugar; está disponible para iPhone, iPad y Android.

Si no eres cliente de Sky, puedes ver los eventos en streaming con NOW TV. Hay dos opciones de suscripción deportiva: - Diaria: 12 canales de Sky Sports durante 24 horas por 14,99 £. La suscripción «Fully Flexible» cuesta 34,99 £ al mes y se renueva automáticamente a menos que se cancele antes de que finalice el periodo mensual.

Si prefieres un ahorro mayor, el paquete «12-Month Saver» cuesta 27,99 £ al mes tras un descuento del 20 %, pero exige un compromiso de 12 meses y, después, se renueva automáticamente por 34,99 £ al mes si no se cancela.

🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

Willow TV, canal dedicado al críquet, emite la IPL en EE. UU. Ofrece partidos en directo y bajo demanda, análisis, comentarios y resúmenes.

FuboTV es un servicio de streaming de primera calidad que incluye Willow TV, lo que permite acceder a la IPL y a todo un mundo de deportes. Fubo ofrece varios planes de suscripción, entre ellos el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ al mes a partir de entonces. Ofrece más de 28 canales, entre ellos ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox. Los demás planes comienzan en 84,99$ al mes y todos incluyen una prueba gratuita de 7 días para nuevos suscriptores. Ideal para aficionados a la lucha libre y al deporte en general.

🇦🇺 Cómo ver la IPL 2026 en Australia

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Kayo Standard

Plan básico para un espectador.

Precio: 29,99 $ al mes

29,99 $ al mes Reproducciones simultáneas: 1 pantalla a la vez

1 pantalla a la vez Calidad de vídeo: Alta definición (hasta 1080p)

Alta definición (hasta 1080p) Características principales: acceso a más de 50 deportes, SplitView (múltiples partidos en una pantalla) y sin contrato de permanencia.

Kayo Premium

Ideal para hogares que buscan la mejor experiencia visual.

Precio: 45,99 $ al mes

45,99 $ al mes Transmisiones simultáneas: 2 pantallas a la vez

2 pantallas a la vez Calidad de vídeo: 4K Ultra HD (en contenidos y dispositivos compatibles)

(en contenidos y dispositivos compatibles) Incluye todo el plan Estándar, más 4K y una transmisión extra.

🌏 Cobertura global de la IPL 2026.

País Rojo/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Medio Oriente Noon

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