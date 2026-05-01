Cómo ver el partido de hoy entre los Chennai Super Kings y los Mumbai Indians: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

GOAL te dice dónde ver en directo en inglés el partido entre Chennai Super Kings y Mumbai Indians.

Previa del partido

Getty Images

El 2 de mayo se reedita el clásico entre Chennai Super Kings y Mumbai Indians en el M.A. Chidambaram, un duelo clave para ambos en la jornada 44. La pista lenta de Chepauk favorece la táctica local y podría inclinar la balanza.

El CSK buscará explotar el frágil medio orden del MI con el “dúo de lanzadores de efecto” formado por Noor Ahmad y Ravindra Jadeja. La clave para los Super Kings será la capacidad de Shivam Dube para contrarrestar a los spinners de Mumbai y cambiar el rumbo del partido antes de que Jasprit Bumrah regrese en su último turno. Si sus opener resisten los primeros overs, su conocimiento de la superficie los hace casi inamovibles.

Mumbai, liderado por Hardik Pandya, debe ajustar su juego de alto ritmo a una superficie que premia la paciencia. Sus esperanzas recaen en que Suryakumar Yadav encuentre huecos y que Anshul Kamboj siga tomando wickets. Será un duelo entre disciplina y potencia; si MI no abre brecha rápido, la afición de Chepauk y el dominio de los giros de Chennai probablemente llevarán al Ejército Amarillo a una victoria clave.

Hora de inicio del Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

🏟️ Lugar: Estadio M. A. Chidambaram, Chennai ⏰ Hora de inicio: 19:30 IST

El partido se jugará el 2 de mayo de 2026 a las 19:30 IST.

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