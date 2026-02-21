Cómo ver el partido de hoy entre el Wrexham y el Ipswich Championship: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde encontrarás las retransmisiones en directo en inglés del Wrexham contra el Ipswich, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del partido Wrexham vs Ipswich

Championship - Championship SToK Cae Ras

El partido de hoy entre el Wrexham y el Ipswich dará comienzo a las 15:00 horas del 21 de febrero de 2026.

Previa del partido

Este sábado se avecina un partido lleno de rencor en el Racecourse Ground, donde el Wrexham recibe al Ipswich Town en la EFL Championship. Solo ocho días después de que los Red Dragons lograran una sorprendente victoria en la FA Cup contra los Tractor Boys, ambos equipos se enfrentan de nuevo con importantes implicaciones para el ascenso en juego.

Se trata de un duelo entre dos de los proyectos más ambiciosos de la EFL. El Wrexham, actualmente séptimo y en busca de un histórico cuarto ascenso consecutivo, está desesperado por recuperar su buen rendimiento en casa. A pesar de su heroica actuación en la copa, últimamente ha tenido dificultades en el Racecourse, donde solo ha sumado un punto en sus tres últimos partidos de liga en casa.

Por su parte, el Ipswich Town se encuentra en plena lucha por el ascenso automático, en cuarta posición. El equipo de Kieran McKenna saldrá a por todas tras su derrota por 1-0 en la FA Cup el pasado viernes. Con el segundo mejor ataque de la división (51 goles), tiene la potencia necesaria para resarcirse, pero no ha conseguido marcar contra el Wrexham en dos intentos esta temporada.

Noticias del equipo y plantillas

Wrexham contra Ipswich alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Parkinson Alineación probable Suplentes Manager K. McKenna

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Formulario

Historial de enfrentamientos directos

WRE Últimos partidos IPS 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Wrexham 1 - 0 Ipswich

Ipswich 0 - 0 Wrexham 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Clasificación

