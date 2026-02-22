Cómo ver el partido de hoy entre el Sheffield United y el Sheffield Wednesday de la Championship: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde encontrarás las retransmisiones en directo en inglés del Sheffield United contra el Sheffield Wednesday, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del partido Sheffield United vs Sheffield Wednesday

Championship - Championship Bramall Lane

El partido de hoy entre el Sheffield United y el Sheffield Wednesday dará comienzo a las 12:00 del 22 de febrero de 2026.

Previa del partido

El Steel City Derby vuelve a Bramall Lane este domingo, 22 de febrero de 2026, para uno de los encuentros más desiguales en los 137 años de historia de este derbi. Mientras que el Sheffield United busca consolidar su posición en la mitad de la tabla, el Sheffield Wednesday llega en una crisis sin precedentes, ocupando el último puesto con un balance negativo de puntos tras las severas sanciones de la EFL.

El equilibrio de poder en Sheffield rara vez se ha sentido tan sesgado. Bajo la dirección de Chris Wilder, ahora en su tercera etapa en el club, los Blades se han mantenido estables, aunque sin destacar, y actualmente ocupan el puesto 15 con 42 puntos. Llegan al derbi en un buen momento, después de que Andre Brooks marcara el gol de la victoria en el minuto 90 y asegurara el 1-0 sobre el Portsmouth el pasado fin de semana.

Para el Sheffield Wednesday de Henrik Pedersen, la situación es desesperada. Anclados en la última posición con -7 puntos tras una impresionante deducción de 18 puntos, los Owls han perdido nueve partidos consecutivos. Llevan 26 partidos sin ganar y no han vencido a sus rivales de la ciudad desde 2012. Con el club en un periodo de transición de propiedad y ante un descenso seguro, este derbi tiene menos que ver con la posición en la liga y más con salvar un poco de orgullo.

Noticias del equipo y plantillas

Sheffield United contra Sheffield Wednesday alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Wilder Alineación probable Suplentes Manager H. Pedersen

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Récord cara a cara

Clasificación

