Cómo ver el partido de hoy entre el Royal Challengers Bengaluru y los Mumbai Indians: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

GOAL te dice dónde ver en directo en inglés el partido Royal Challengers Bengaluru vs. Mumbai Indians.

Previa del partido

Royal Challengers Bengaluru (RCB) y Mumbai Indians (MI) se verán las caras en Raipur el 10 de mayo, con ambos equipos ávidos de puntos para los playoffs. El RCB llega con ventaja psicológica tras ganar por 18 carreras en un duelo de alta puntuación (240 carreras). Aunque Virat Kohli y Phil Salt fueron clave en ese triunfo, ahora la clave estarán en los amplios límites de Raipur, que exigirán carreras más tácticas y lanzamientos disciplinados.

Para Mumbai, la clave será frenar a Rajat Patidar en los overs medios y aprovechar el campo amplio con Jasprit Bumrah. Sus bateadores, encabezados por Suryakumar Yadav, deberán ser más precisos para evitar los giros de RCB. En una pista más equilibrada, la clave estará en qué ataque controle mejor los límites bajo el calor estival.

Hora de inicio del Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

🏟️ Lugar: Estadio Internacional Shaheed Veer Narayan Singh, Raipur ⏰ Hora de inicio: 19:30 IST

El encuentro se disputará el 10 de mayo de 2026 a las 19:30 IST.

🇬🇧 Cómo ver la IPL 2026 en el Reino Unido

Si ya eres cliente de Sky, puedes añadir Sky Sports online o mediante la app My Sky en cualquier momento. El paquete cuesta desde 22 £ al mes con Sky Stream. Sky Sports+ está incluido sin coste adicional y ofrece aún más eventos en directo de diversos deportes. La app Sky Sports permite descargar contenidos y ver deportes en directo desde cualquier lugar; está disponible para iPhone, iPad y Android.

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🇺🇸 Cómo ver la IPL 2026 en EE. UU. y Canadá

Willow TV es la cadena de críquet que emite la IPL en Estados Unidos. Ofrece partidos en directo y grabados, análisis, comentarios y resúmenes.

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🌏 Cobertura global de la IPL 2026.

País Rojo/Streaming 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe y Latinoamérica Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Francia YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Medio Oriente Noon

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