El Chelsea sigue luchando por terminar entre los puestos de la Champions League contra un Leeds resurgido en Stamford Bridge.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Chelsea vs Leeds, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, le permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente su ubicación a un país donde se retransmite el partido, puede eludir las restricciones de bloqueo y ver a su equipo favorito en directo. Haga clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefiere, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del Chelsea vs Leeds

Premier League - Premier League Stamford Bridge

El Chelsea vs Leeds comienza el 10 de febrero de 2026 a las 19:30 GMT.

Previa del partido

El Chelsea está volando bajo el mando de su nuevo entrenador, Liam Rosenior, y ha ganado siete de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, incluidos los cuatro últimos de la liga. Las dos derrotas en esa racha fueron ambas en las semifinales de la EFL Cup contra el Arsenal.

El Leeds ha sumado siete puntos en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, lo que le sitúa a seis puntos de la zona de descenso. Sin embargo, lo preocupante para el equipo de Daniel Fsarke es que 14 de sus últimos 18 puntos los ha conseguido en Elland Road, y no ha ganado ninguno de sus últimos nueve partidos de liga fuera de casa.

Getty Images

Lesiones, sanciones y estadísticas clave

El Chelsea no podrá contar con Romeo Lavia y Levi Colwill, ausentes desde hace tiempo. Andrey Santos es duda tras ser sustituido contra el Wolves.

Anton Stach es la única baja por lesión del Leeds.

Tras su triplete contra el Wolves, Cole Palmer es el primer jugador en la historia de la Premier League en marcar tres hat-tricks en la primera parte.

Dominic Calvert-Lewin podría convertirse en el primer jugador del Leeds en marcar en casa y fuera contra el Chelsea en la misma temporada desde Mark Viduka en 2000/01, después de haber marcado en el partido de ida.

Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Formulario

Récord cara a cara

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el Chelsea vs Leeds

NordVPN

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense). Borrar caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo deben verse en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: