Cómo ver el partido de hoy entre el Ajax y el NEC Nijmegen de la Eredivisie: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Si viaja al extranjero o simplemente desea acceder a sus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que se encuentre con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del partido Ajax vs NEC Nijmegen

Eredivisie - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

El partido de hoy entre el Ajax y el NEC Nijmegen dará comienzo el 21 de febrero de 2026 a las 20:00.

Previa del partido

Este sábado, el Johan Cruijff ArenA acogerá un importante enfrentamiento entre los cuatro primeros clasificados, con el Ajax y el NEC Nijmegen como protagonistas. Ambos equipos están empatados a 42 puntos, lo que convierte este partido en un «seis puntos» para la clasificación europea.

El Ajax llega a este partido tras una contundente victoria por 4-1 sobre el Fortuna Sittard, que rompió una frustrante racha de tres partidos sin ganar. Bajo la dirección de Fred Grim, los de Ámsterdam han convertido su estadio en una fortaleza, pero se enfrentan a su prueba más difícil en semanas contra la «sorpresa» de la liga.

El NEC Nijmegen, actualmente tercero por diferencia de goles, está viviendo una temporada histórica. Dick Schreuder ha transformado al equipo en una máquina de contraataque que lidera la liga en goles marcados fuera del PSV. Empataron 2-2 con el Ajax a principios de temporada y les ganaron por 3-0 en Ámsterdam el pasado mes de mayo.

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el Ajax vs NEC Nijmegen

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión de EE. UU., conéctese a un servidor de EE. UU.). Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: