Premier League - Premier League Old Trafford

El partido de hoy entre el Manchester United y el Liverpool dará comienzo el 3 de mayo de 2026 a las 18:30.

A continuación se indican los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo del enfrentamiento entre el Manchester United y el Liverpool.

País / Región Cadena(s) EE. UU. Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC Reino Unido (Gran Bretaña) Sky Go UK, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League Australia Stan Sport Canadá DAZN Canadá, fuboTV Canadá, Fubo Sports Network Canadá India Jio, Hotstar Malasia Astro Go, Sooka, Astro Grandstand Francia Canal+ Francia, Canal+ Foot, Free, myCANAL Alemania Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event España DAZN España, DAZN1 España, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ México Max México Argentina ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina Chile ESPN Chile, Disney+ Premium Chile Turquía Idman TV, beIN Sports 3 Turquía, beIN CONNECT Turquía, TOD Oriente Medio beIN Sports HD 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, TOD África del Sur/Subsahariana SuperSport (MaXimo 1, MaXimo 2, Premier League, Premier League ROA), DStv Now/DStv App

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El Manchester United recibe al Liverpool en Old Trafford en un duelo de la Premier League que afecta a ambos extremos de la tabla, con el tercer y cuarto puesto separados por solo unos puntos.

El United llega en buena forma bajo el interino Michael Carrick, quien ha estabilizado al equipo tras reemplazar a Ruben Amorim en enero. La reciente firma de un contrato a largo plazo por parte de Kobbie Mainoo refleja la confianza del plantel, y las victorias consecutivas ante Chelsea y Brentford han dado un gran impulso a los locales.

La situación en el banquillo aún es incierta. Carrick aspira al cargo de forma permanente, mientras que Andoni Iraola, del Bournemouth, es su principal rival. Este contexto añade emoción a un partido que Carrick quiere ganar.

El Liverpool, eliminado de la Champions tras caer dos veces ante el París Saint-Germain, busca ahora afianzar su puesto entre los cuatro primeros. A solo un punto del United, el equipo de Arne Slot necesita recuperar la sonrisa.

La duda sobre Mohamed Salah acapara la atención visitante: el egipcio salió cojeando tras vencer al Crystal Palace, aunque el club ha calmado los temores sobre la gravedad de la lesión. Finalmente no entra en la convocatoria.

Sin él, Cody Gakpo debe dar un paso al frente; el extremo holandés, irregular este curso, tiene ante sí un partido que puede marcar su temporada.

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Noticias y alineaciones

El Manchester United no podrá contar con Luke Shaw, Matheus Cunha y Matthijs de Ligt por lesión, mientras que Lisandro Martínez está sancionado. Aún no se ha publicado la alineación titular confirmada, pero habrá más información a medida que se acerque el inicio del partido.

Liverpool, con varias bajas por lesión: Mohamed Salah, Alisson Becker, Sepp van den Berg, Conor Bradley, Wataru Endo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili y Stefan Bajcetic. No hay sancionados. La alineación probable se confirmará cerca del inicio del partido.

Estado de forma

El Manchester United ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de la Premier League, ha empatado uno y ha perdido otro. Su último encuentro fue una victoria 2-1 en casa ante el Brentford, tras ganar 1-0 al Chelsea como visitante. La única derrota fue en Leeds (2-1), además de un empate 2-2 en Bournemouth y una victoria 3-1 en Old Trafford contra el Aston Villa. El United ha marcado nueve goles y ha encajado siete en ese periodo.

En sus últimos cinco partidos, repartidos entre Liga y Champions, Liverpool ha ganado tres y perdido dos: las dos derrotas fueron ante el París Saint-Germain con un global de 4-0. En la Liga sumó un 3-1 al Crystal Palace, un 2-1 en Everton y un 2-0 al Fulham. En total, marcó ocho goles y encajó cuatro.





Historial de enfrentamientos directos





El último duelo fue en octubre de 2025, con victoria 2-1 del United en Anfield, lo que refuerza la confianza visitante. En los últimos cinco duelos, el United ha ganado dos, el Liverpool uno y ha habido dos empates. Dos terminaron 2-2, incluido el de enero de 2025 en Anfield. El Liverpool venció 3-0 en sus dos visitas a Old Trafford en 2024, aunque una fue un amistoso de pretemporada.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Manchester United es tercero y el Liverpool cuarto antes de este partido.

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