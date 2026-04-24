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National League
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Neil Bennett

Traducido por

Cómo ver el partido de hoy de la Liga Nacional entre Rochdale y York: streaming, canal TV y hora de inicio

Rochdale vs York
Rochdale
York
National League

Cómo ver el partido de la Liga Nacional entre Rochdale y York, con horario de inicio y noticias de los equipos.

El partido de hoy entre Rochdale y York comienza el 25 de abril de 2026 a las 12:30.

Cómo ver el Rochdale vs York con una VPN

Si estás de viaje o quieres ver el partido desde otra región, es posible que encuentres restricciones geográficas. Aquí es donde una VPN resulta útil.

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Cambias virtualmente tu ubicación al país donde se emite el partido y eludes las restricciones geográficas para ver a tu equipo en directo. Más adelante encontrarás una guía paso a paso, o consulta nuestra selección de las mejores VPN para ver deportes en streaming.


Noticias y plantillas de los equipos

Forma

ROC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

YOR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5


Historial de enfrentamientos directos

ROC

Últimos partidos

YOR

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

2

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Guía paso a paso para ver el partido de hoy entre Rochdale y York mediante una VPN.

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  1. Descarga e instalación: Regístrate en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulta la guía de GOAL aquí) y descarga la app en tu dispositivo.
  2. Abre la app, elige un servidor del país donde se emite el partido (por ejemplo, EE. UU.) y conéctate.
  3. Borra la caché: A veces el navegador conserva tu ubicación anterior; elimina las cookies o actualiza para que el cambio surta efecto.
  4. Empieza a ver la retransmisión: Abre la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta mucho más. Sigue estos pasos para usar la VPN en tu televisor:

  • Smart TV y Fire Stick: Instala la app de tu VPN desde la tienda del dispositivo, inicia sesión y conéctate.
  • Apple TV, Roku y consolas: No admiten VPN nativas. Usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.