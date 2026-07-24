Cómo ver el combate entre Anthony Joshua y Kristian Prenga: fecha, horarios, cartelera y enlaces para verlo en streaming

El ex campeón de peso pesado Anthony Joshua regresa al ring el sábado 25 de julio de 2026 para enfrentar a Kristian Prenga en el Jeddah Superdome de Arabia Saudí, en vivo por el servicio de pago por visión deDAZN.

Tras las derrotas ante Oleksandr Usyk y Daniel Dubois, muchos creían que su etapa de grandes combates había terminado; sin embargo, el exbicampeón mundial, que ha entrenado con Usyk, busca impresionar en Yeda.

Joshua parte como claro favorito, pero no puede subestimar a su rival: la dolorosa derrota ante Andy Ruiz Jr. aún le persigue, y Prenga, que ha ganado sus tres últimos combates por KO en el primer asalto, tiene un golpe potente.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre la cartelera y cómo ver el combate en directo.

¿Cuándo es el combate entre Anthony Joshua y Kristian Prenga?

Fecha : sábado 25 de julio

Lugar : Jeddah Superdome, Yeda, Arabia Saudí

Hora : La retransmisión de pago por visión de DAZN comienza a las 18:00 BST / 13:00 ET / 10:00 PT

Salida al ring del combate estelar (aprox.) : 23:00 BST / 18:00 ET / 15:00 PT

El combate tendrá lugar en el Jeddah Superdome, un recinto multifuncional con capacidad para 40 000 espectadores inaugurado en 2021 y ubicado al oeste de la Ciudad Deportiva del Rey Abdullah.

En agosto de 2022 acogió la revancha de AJ contra Oleksandr Usyk, «Rage on the Red Sea», donde Usyk retuvo los títulos pesados de la WBA (Super), IBF, WBO e IBO por decisión dividida.

En 2023 y 2024 también acogió los eventos de lucha libre «WWE Night of Champions» y «WWE King and Queen of the Ring», con estrellas como Cody Rhodes, Logan Paul, Brock Lesnar y Liv Morgan.

Cómo ver o seguir en streaming el combate entre Anthony Joshua y Kristian Prenga en todo el mundo

El combate y toda la cartelera se retransmitirán en directo a través del PPV de DAZN.

Puedes comprar el PPV por 19,99 £ / 59,99 $ y obtener además 8 días de prueba gratis en DAZN, que incluye los combates entre Pierce O’Leary y Mark Chamberlain (Reino Unido y EE. UU.) y entre Lamont Roach Jr. y William Zepeda (solo para clientes de EE. UU. y Canadá), que tendrán lugar el fin de semana siguiente.

Alternativamente, suscríbete al nivel Ultimate de DAZN y obtén acceso a este y a otros 12 PPV al año, más las 185 veladas habituales.

Otros PPVs incluidos son Spence Jr. vs. Tszyu (25 de julio), Romero vs. López (22 de agosto) y Moses vs. Hrgovic (29 de agosto), que no requieren pago extra.

En EE. UU. cuesta 44,99 $ al mes y en el Reino Unido, 24,99 £ al mes.

Si no puedes ver la pelea en tu zona o viajas, usa una VPN para acceder a DAZN desde cualquier lugar.

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Cartelera del combate entre Anthony Joshua y Kristian Prenga

Peso Combate Peso pesado Anthony Joshua vs. Kristian Prenga Peso supermediano (título mundial OMB) Hamzah Sheeraz vs. Simon Zachenhuber Peso superwélter (título mundial de la IBF) Josh Kelly vs. Caoimhin Agyarko Peso superpluma Reito Tsutsumi vs. Alvino Herrera Peso supermediano Jacob Bank vs. Pawel August Peso superwélter Nishant Dev vs. César Díaz

Aunque el combate entre Joshua y Prenga es el evento estrella en Yeda, antes se disputarán dos títulos mundiales. El campeón británico de peso supermediano de la OMB, Hamzah Sheeraz, y el poseedor del cinturón de peso superwélter de la FIB, Josh Kelly, defenderán por primera vez sus títulos frente a Simon Zachenhuber y Caoimhin Agyarko, respectivamente.

Sheeraz, invicto, empató por decisión dividida con Carlos Adames en Riad en febrero de 2025. Desde entonces ha noqueado a Edgar Berlanga y a Alem Begic, conquistando así su primer título mundial.

Sheeraz ha combatido en Arabia Saudí, Inglaterra, Estados Unidos y Egipto en los últimos dos años, mientras que Kelly peleará fuera del Reino Unido por primera vez desde 2019. Tras ganar el cinturón supermediano de la FIB en el noreste de Inglaterra, Kelly busca consolidar su estatus ante el invicto irlandés Caoimhin Agyarko.

Estadísticas de boxeo profesional de Anthony Joshua

Edad : 36

Altura : 6′ 6″ / 198 cm

Alcance : 82″ / 208 cm

Combates : 33

Récord : 29-4-0

Porcentaje de victorias por KO/TKO : 89

Estadísticas de boxeo profesional de Kristian Prenga