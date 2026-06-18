¿Cuál es el calendario de Uruguay en la Copa del Mundo de la FIFA?

Fecha y hora (local) Partido (resultado final) Lugar 15 de junio, 18:00 h (EDT) Arabia Saudí vs. Uruguay (1-1) Miami Stadium (Miami Gardens, Florida) 21 de junio, 18:00 h EDT Uruguay vs. Cabo Verde Estadio de Miami (Miami Gardens, FL) 27 de junio, 16:00 CST Uruguay vs. España Estadio de Guadalajara (Zapopan, Jalisco).

Cómo ver los partidos de Uruguay en el Mundial con una VPN «gratis»

Si viajas al extranjero o quieres ver tus servicios de streaming habituales desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Ahí es donde una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Con ExpressVPN, por ejemplo, creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación a un país donde el partido se emita, eludes las restricciones y disfrutas del encuentro en directo.

Para verlos “gratis”, conéctate a un servidor en el país donde se emita en abierto. Aunque la emisión sea gratuita allí, necesitarás una suscripción de pago a la VPN para acceder.

¿Quién retransmite el Mundial en Uruguay?

En Uruguay, los derechos de retransmisión de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se reparten entre proveedores de pago y la cadena pública.

A continuación, te explicamos cómo se distribuye la cobertura:

Cadena Tipo Detalles de la cobertura DSports (DirecTV) y DAZN Televisión de pago / Streaming Emite los 104 partidos del torneo. DAZN también ofrece acceso a la señal de DSports para suscriptores de Uruguay. Paramount+ y Disney+ Streaming Ambas plataformas ofrecen toda la cobertura del torneo a sus suscriptores, dentro de acuerdos regionales más amplios. Canal 5 (TNU) y Antel TV Televisión en abierto Transmite gratis 32 partidos gracias a una coproducción estatal: todos los encuentros de Uruguay, el partido inaugural, las semifinales y la final. Disponible en TV abierta por Canal 5 y en streaming por Antel TV.

¿Cómo ver Canal 5 desde el extranjero con ExpressVPN?

Para ver la cadena pública uruguaya Canal 5 (también conocida como TNU) desde el Reino Unido con ExpressVPN, haz que tu conexión parezca que proviene de Uruguay.

Sigue estos pasos:

1. Abre ExpressVPN:

Abre la app, inicia sesión.

2. Conéctate a un servidor de Uruguay:

Busca «Uruguay» en la lista de ubicaciones y conéctate. Espera a que se establezca la conexión antes de abrir el navegador.

3. Borra la caché del navegador (opcional, pero recomendable):

En ordenador, usa «Incógnito» o «Navegación privada» o borra la caché para que el sitio no recuerde tu ubicación anterior.

4. Visita la web de Canal 5:

Visita la web oficial de Canal 5 (TNU o mediospublicos.uy) y abre la sección «En Vivo». También puedes ver la señal en directo en su canal de YouTube.

5. Reproduce el streaming.

Haz clic en «Reproducir» en la retransmisión en directo. Si te pide crear una cuenta, suele ser gratis.

Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán el Mundial de la FIFA 2026

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 Chequia

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go