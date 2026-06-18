¿Cuál es el calendario de Uruguay en la Copa del Mundo de la FIFA?
Fecha y hora (local)
Partido (resultado final)
Lugar
15 de junio, 18:00 h (EDT)
Arabia Saudí vs. Uruguay (1-1)
Miami Stadium (Miami Gardens, Florida)
21 de junio, 18:00 h EDT
Uruguay vs. Cabo Verde
Estadio de Miami (Miami Gardens, FL)
27 de junio, 16:00 CST
Uruguay vs. España
Estadio de Guadalajara (Zapopan, Jalisco).
Cómo ver los partidos de Uruguay en el Mundial con una VPN «gratis»
Si viajas al extranjero o quieres ver tus servicios de streaming habituales desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Ahí es donde una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.
Con ExpressVPN, por ejemplo, creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación a un país donde el partido se emita, eludes las restricciones y disfrutas del encuentro en directo.
Para verlos “gratis”, conéctate a un servidor en el país donde se emita en abierto. Aunque la emisión sea gratuita allí, necesitarás una suscripción de pago a la VPN para acceder.
¿Quién retransmite el Mundial en Uruguay?
En Uruguay, los derechos de retransmisión de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se reparten entre proveedores de pago y la cadena pública.
A continuación, te explicamos cómo se distribuye la cobertura:
Cadena
Tipo
Detalles de la cobertura
DSports (DirecTV) y DAZN
Televisión de pago / Streaming
Emite los 104 partidos del torneo. DAZN también ofrece acceso a la señal de DSports para suscriptores de Uruguay.
Paramount+ y Disney+
Streaming
Ambas plataformas ofrecen toda la cobertura del torneo a sus suscriptores, dentro de acuerdos regionales más amplios.
Canal 5 (TNU) y Antel TV
Televisión en abierto
Transmite gratis 32 partidos gracias a una coproducción estatal: todos los encuentros de Uruguay, el partido inaugural, las semifinales y la final. Disponible en TV abierta por Canal 5 y en streaming por Antel TV.
¿Cómo ver Canal 5 desde el extranjero con ExpressVPN?
Para ver la cadena pública uruguaya Canal 5 (también conocida como TNU) desde el Reino Unido con ExpressVPN, haz que tu conexión parezca que proviene de Uruguay.
Sigue estos pasos:
1. Abre ExpressVPN:
Abre la app, inicia sesión.
2. Conéctate a un servidor de Uruguay:
Busca «Uruguay» en la lista de ubicaciones y conéctate. Espera a que se establezca la conexión antes de abrir el navegador.
3. Borra la caché del navegador (opcional, pero recomendable):
En ordenador, usa «Incógnito» o «Navegación privada» o borra la caché para que el sitio no recuerde tu ubicación anterior.
4. Visita la web de Canal 5:
Visita la web oficial de Canal 5 (TNU o mediospublicos.uy) y abre la sección «En Vivo». También puedes ver la señal en directo en su canal de YouTube.
5. Reproduce el streaming.
Haz clic en «Reproducir» en la retransmisión en directo. Si te pide crear una cuenta, suele ser gratis.
Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán el Mundial de la FIFA 2026
🌍 País / Región
📺 Cadena de televisión
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe | DIRECTV Sports | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 Chequia
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam