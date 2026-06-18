Cómo ver a España «gratis» a la carta en el Mundial de 2026: acceso mediante VPN, dónde verlo y mucho más

¿Cuál es el calendario de España en el Mundial de la FIFA?
Fecha y hora (local)
Partido (resultado final)
Lugar
16 de junio, 20:00
Argentina vs. Argelia (3-0)
Estadio de Kansas City, Kansas City, MO
22 de junio, 12:00 h
Argentina vs. Austria
Estadio de Dallas (Arlington, TX)
27 de junio, 21:00 h
Jordania vs. Argentina
Estadio de Dallas (Arlington, Texas)
Cómo ver los partidos de España en el Mundial con una VPN «gratis»
Si estás de viaje o quieres ver tus servicios de streaming habituales desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Ahí es donde una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.
Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación a un país donde el partido se emita, eludes las restricciones y ves a tu equipo en directo.
Para verlos “gratis”, conéctate a un servidor en un país donde se emita en abierto; aun así necesitarás una suscripción de pago a la VPN.
¿Quién retransmite el Mundial en España?
En España, los derechos de retransmisión del Mundial de la FIFA 2026 se reparten entre DAZN y la cadena pública RTVE.
A continuación, te explicamos cómo se reparte la cobertura:
Cadena
Tipo
Detalles de la cobertura
DAZN
Televisión de pago
Emite los 104 partidos en directo y bajo demanda a través de un canal específico de Mediapro (también accesible en Movistar Plus+ y Orange TV con los paquetes de fútbol).
RTVE
Televisión en abierto
Retransmite un partido al día gratis: todos los de España, el inaugural, los eliminatorios clave, las semifinales y la final. Disponible en La 1, Teledeporte y RTVE Play.
¿Cómo ver RTVE desde el extranjero con ExpressVPN?
1. Inicia sesión en ExpressVPN y asegúrate de que la app esté actualizada.
Abre la app en tu dispositivo (teléfono, ordenador, smart TV o reproductor) e inicia sesión.
2. Conéctate a un servidor en España.
Busca «España» en la lista de ubicaciones y conéctate. ExpressVPN suele ofrecer servidores en Madrid y Barcelona; cualquiera te dará una IP española. Espera la confirmación de la aplicación.
3. Borra la caché de tu navegador (opcional, pero recomendable):
Si estás en un ordenador, abre una ventana de incógnito o borra la caché para que RTVE no detecte tu ubicación anterior.
4. Accede a RTVE Play:
Abre la web o la app de RTVE Play.
5. Crea una cuenta gratuita (si se solicita):
Si se te pide, crea una cuenta gratuita. En caso de solicitarte un código postal español, introduce uno válido de 5 dígitos (por ejemplo, 28001 para Madrid).
6. Empieza a ver la retransmisión:
Accede a la retransmisión en directo de La 1 o Teledeporte para ver los partidos del Mundial.
Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán el Mundial de la FIFA 2026
🌍 País / Región
📺 Cadena de televisión
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 Chequia
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda: RTÉ
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam