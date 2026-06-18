Cómo ver a España «gratis» a la carta en el Mundial de 2026: acceso mediante VPN, dónde verlo y mucho más

¿Cuál es el calendario de España en el Mundial de la FIFA?

Fecha y hora (local) Partido (resultado final) Lugar 16 de junio, 20:00 Argentina vs. Argelia (3-0) Estadio de Kansas City, Kansas City, MO 22 de junio, 12:00 h Argentina vs. Austria Estadio de Dallas (Arlington, TX) 27 de junio, 21:00 h Jordania vs. Argentina Estadio de Dallas (Arlington, Texas)

Cómo ver los partidos de España en el Mundial con una VPN «gratis»

Si estás de viaje o quieres ver tus servicios de streaming habituales desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Ahí es donde una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación a un país donde el partido se emita, eludes las restricciones y ves a tu equipo en directo.

Para verlos “gratis”, conéctate a un servidor en un país donde se emita en abierto; aun así necesitarás una suscripción de pago a la VPN.

¿Quién retransmite el Mundial en España?

En España, los derechos de retransmisión del Mundial de la FIFA 2026 se reparten entre DAZN y la cadena pública RTVE.

A continuación, te explicamos cómo se reparte la cobertura:

Cadena Tipo Detalles de la cobertura DAZN Televisión de pago Emite los 104 partidos en directo y bajo demanda a través de un canal específico de Mediapro (también accesible en Movistar Plus+ y Orange TV con los paquetes de fútbol). RTVE Televisión en abierto Retransmite un partido al día gratis: todos los de España, el inaugural, los eliminatorios clave, las semifinales y la final. Disponible en La 1, Teledeporte y RTVE Play.

¿Cómo ver RTVE desde el extranjero con ExpressVPN?

1. Inicia sesión en ExpressVPN y asegúrate de que la app esté actualizada.

Abre la app en tu dispositivo (teléfono, ordenador, smart TV o reproductor) e inicia sesión.

2. Conéctate a un servidor en España.

Busca «España» en la lista de ubicaciones y conéctate. ExpressVPN suele ofrecer servidores en Madrid y Barcelona; cualquiera te dará una IP española. Espera la confirmación de la aplicación.

3. Borra la caché de tu navegador (opcional, pero recomendable):

Si estás en un ordenador, abre una ventana de incógnito o borra la caché para que RTVE no detecte tu ubicación anterior.

4. Accede a RTVE Play:

Abre la web o la app de RTVE Play.

5. Crea una cuenta gratuita (si se solicita):

Si se te pide, crea una cuenta gratuita. En caso de solicitarte un código postal español, introduce uno válido de 5 dígitos (por ejemplo, 28001 para Madrid).

6. Empieza a ver la retransmisión:

Accede a la retransmisión en directo de La 1 o Teledeporte para ver los partidos del Mundial.

Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán el Mundial de la FIFA 2026

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 Chequia

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 | Azteca Deportes | Tigo Sports | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda: RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 de Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go