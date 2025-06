Guía de GOAL para usar la aplicación DAZN: Cómo acceder y ver deportes en vivo como boxeo, MMA, deportes electrónicos, rugby y más.

Con el verano a la vuelta de la esquina, las competiciones domésticas como la Premier League de Inglaterra pueden estar llegando a su fin, pero todavía queda mucho fútbol por venir en forma de la FIFA Club World Cup y de la 2025 CONCACAF Gold Cup, así como una gran cantidad de otros deportes de élite, incluyendo MMA, golf, rugby y boxeo.

¿Dónde mejor para ver toda la acción en vivo que en la aplicación de deportes de DAZN, que es muy accesible y fácil de usar? No solo DAZN ofrece una cantidad enorme de deportes - tanto eventos en vivo como contenido a demanda - sino que está disponible prácticamente en cualquier dispositivo en tu hogar o mientras te desplazas, lo que significa que puedes hacer streaming mientras estás fuera, en la oficina (solo no le digas a tu jefe), o desde la comodidad de tu propia casa.

Si no estás seguro de qué se trata DAZN, no te preocupes, porque GOAL está aquí para guiarte sobre qué es el streaming de deportes, qué se ofrece, cuánto cuesta y, lo más importante, en qué dispositivos puedes transmitir todos tus favoritos para que no te pierdas un momento de la acción.

¿Qué es la aplicación de streaming deportivo DAZN?

DAZN (pronunciado "Dan Zone") es un servicio mundial de streaming por encima (OTT) con un impresionante repertorio de deportes para transmitir en vivo o ver a demanda, a un precio altamente competitivo. Con deportes como rugby, golf, fútbol, Esports y más, su gran punto de venta es su cobertura de boxeo, que es posiblemente la mejor que el dinero puede comprar. El orgulloso 'Hogar Global Indiscutido del Boxeo', cuenta con más de 185 peleas en vivo cada año, así como una enorme cantidad de contenido relacionado que lo hace una elección popular entre los fanáticos del boxeo en todo el mundo.

DAZN

Cómo registrarse en la app de DAZN

Para registrarse en el servicio DAZN, los pasos son muy simples.

Primero, dirígete a la página principal de DAZN, AQUÍ.

Haz clic en la pestaña de registro en la parte superior o navega por las páginas de la pantalla de inicio hasta el deporte específico que deseas, lo que te llevará a tus opciones de suscripción.

Crea una cuenta ingresando tus datos personales.

Ingresa tus datos de pago y continúa.

Una vez configurada tu cuenta, podrás acceder al contenido de DAZN de inmediato.

¿En qué dispositivos puedo acceder a la app de DAZN y cómo?

Hay varias maneras de ver DAZN a través de la app oficial, que es compatible con una gran variedad de dispositivos. Además, es realmente sencillo comenzar en cualquiera de ellos que puedas tener.

Ya sea que estés usando una tableta, teléfono móvil, televisión o consola de juegos, los mismos pasos se aplican: ve a la tienda de aplicaciones disponible en el dispositivo, busca 'DAZN', descarga la aplicación, inicia sesión y ¡listo! Es realmente así de simple. Los nuevos clientes tendrán que registrarse primero, lo cual explicamos anteriormente en este artículo.

Aquí hay una lista completa de todas las maneras en que puedes usar la app de DAZN para ver tus deportes favoritos en vivo o bajo demanda.

Televisores inteligentes Dispositivos de transmisión Tabletas Teléfonos móviles Consolas de juegos Samsung Amazon Fire TV Amazon Fire Tablet Android Microsoft XBOX LG Fire Cube TV Android Tablet iPhone Sony PlayStation Sony Apple TV iPad Panasonic Chromecast Hisense Roku Philips Nvidia Shield TV Android TVs

Nota: Es posible que algunas consolas de juegos más antiguas de Microsoft y Sony no sean compatibles.

La app de DAZN ofrece una gran variedad de deportes, con una variedad de ligas y competiciones como parte de sus servicios en vivo y bajo demanda. Algunos de los deportes más populares se enumeran a continuación, los cuales puedes acceder en cualquiera de los dispositivos mencionados anteriormente.

Fútbol Americano Golf Boxeo Snooker Fútbol Baloncesto Dardos Motorsport Deportes Extremos MMA Esports Rugby Union



Y una lista de todos los canales deportivos de DAZN son los siguientes.

DAZN 1 Unbeaten NFL Network PDC Darts Matchroom Boxing MotorVision TV Boxing TV PowerSports World Red Bull TV PLL Network ACL Cornhole TV Billiard TV

DAZN

¿Cuánto cuesta una suscripción a DAZN?

Hay una tarifa estándar y asequible para DAZN, ya sea mensual o anual.

DAZN tiene tres planes de suscripción principales para elegir, dependiendo de cuánto desees gastar y, en última instancia, lo que funcione financieramente para ti. Las tres suscripciones de DAZN son las siguientes.



Paquete Costo mensual Ahorro Mensual (contrato de 12 meses) £14.99 Pase Mensual Flexible (Cancelar en cualquier momento) £24.99 Ahorro Súper Anual (Pago único) £119.99



DAZN también ofrece varias otras suscripciones para un pase de acceso total a lo siguiente. El servicio de streaming tiene una selección de cobertura adicional específica de deporte a la que también puedes suscribirte, dependiendo de en qué otras áreas de deportes en vivo te apasiona más.



Cobertura de fútbol americano, con NFL Game Pass.



Paquete Costo mensual Season Pro £9.99 Season Pro Ilimitado £14.99



Rally TV también se presenta como una suscripción.



Paquete Costo mensual Anual - pagar mensualmente £9.99 Mensual Flexible £12.99 Anual - pagar por adelantado £119.99



También está la opción de ver National League TV.

Paquete Costo mensual Pase Semanal £14.99 Anual - pagar mensualmente £16.99 Mensual Flexible £19.99 Anual - pagar por adelantado £189.99



Y también está disponible la European League of Football.

Paquete Costo mensual Pase Semanal £14.99 Mensual Flexible £24.99 Anual - pagar por adelantado £94.99



Además, la cobertura del próximo Mundial de Clubes de la FIFA este verano es COMPLETAMENTE GRATIS cuando simplemente te registras en DAZN!