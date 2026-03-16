Cómo usar la aplicación de EA Sports para estar al día de tus equipos de fútbol favoritos

El fútbol nunca se detiene, y tampoco debería hacerlo la forma en que lo sigues. Tanto si quieres estar al tanto de los últimos resultados de tu equipo, como si te interesan las estadísticas o las últimas noticias, la aplicación de EA Sports está diseñada para acercar a los aficionados al juego más que nunca.

Con marcadores en directo, feeds personalizados y funciones interactivas, la aplicación EA Sports ofrece a los aficionados una nueva forma de seguir a los equipos y las competiciones que les apasionan. A continuación te explicamos cómo empezar y sacar el máximo partido a todo lo que ofrece la aplicación.

¿Qué es la aplicación EA Sports?

La aplicación EA Sports es una plataforma móvil que conecta a los aficionados con el fútbol real a través de resultados en directo, noticias, momentos destacados y contenido interactivo. Los usuarios pueden seguir a sus equipos, ligas y jugadores favoritos mientras reciben actualizaciones personalizadas adaptadas a sus intereses.

Además de la cobertura de los partidos, la aplicación incluye contenido editorial especializado y vídeos del medio líder en periodismo deportivo The Athletic, que ofrece análisis en profundidad, perspectivas y narraciones directamente a los aficionados.

En resumen, es un centro integral para los aficionados al fútbol que buscan actualizaciones rápidas, información más detallada y una experiencia más interactiva.

Paso 1: Descarga la aplicación EA Sports

El primer paso es sencillo: descarga la aplicación EA Sports desde la App Store de Apple o Google Play Store.

Una vez instalada, inicia sesión con tu cuenta de EA y selecciona los equipos, las ligas y las competiciones que quieras seguir. La aplicación está disponible actualmente en varios países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y España.

A partir de ese momento, la aplicación personalizará tu feed con contenido relevante según tus preferencias.

Paso 2: Sigue a tus equipos y competiciones favoritos

Una de las funciones principales de la aplicación EA Sports es la posibilidad de seguir los equipos y las ligas que más te interesan.

Cuando abras la aplicación por primera vez, se te pedirá que elijas los clubes, las competiciones o los jugadores que quieras seguir. Una vez seleccionados, aparecerán en tu feed personalizado, lo que te permitirá estar al día de los resultados, los calendarios y las noticias más importantes.

Esto también significa que recibirás notificaciones cuando tu equipo juegue, lo que te garantiza que nunca te perderás ningún momento de la jornada.

Paso 3: Mantente al tanto de los resultados en directo y de la información sobre los partidos

La aplicación EA Sports ofrece resultados en directo a la velocidad del rayo y actualizaciones de los partidos en tiempo real de las ligas de fútbol de todo el mundo.

Durante los partidos, los aficionados pueden seguir información detallada del partido, estadísticas y momentos clave a medida que suceden. Desde goles y asistencias hasta tendencias tácticas y valoraciones de los jugadores, la aplicación ofrece a los seguidores una comprensión más profunda de la acción en el campo.

Es la compañera perfecta tanto si estás viendo el partido en directo como si lo sigues mientras te desplazas.

Paso 4: Explora contenido futbolístico de expertos y resúmenes

Más allá de los resultados y las estadísticas, la aplicación de EA Sports también acerca a los aficionados a las historias que hay detrás del juego.

Los usuarios pueden acceder a artículos, análisis y vídeos de los mejores periodistas deportivos gracias a la colaboración de EA Sports con The Athletic.

Esto incluye:

Crónicas de los partidos y análisis tácticos

Análisis de jugadores y artículos de opinión

Vídeos cortos con lo más destacado y comentarios

Es una forma sencilla de mantenerse al día de las últimas noticias del fútbol y profundizar en las historias más importantes.

Paso 5: Participa en encuestas, pronósticos e interacción con otros aficionados

La aplicación EA Sports no solo sirve para consumir contenido, sino que también anima a los aficionados a participar.

Los usuarios pueden participar en encuestas, votar sobre las actuaciones y hacer predicciones sobre los próximos partidos. El uso de estas funciones permite a los aficionados poner a prueba sus conocimientos futbolísticos e interactuar con otros seguidores de todo el mundo.

Estos elementos interactivos hacen que seguir el fútbol resulte más inmersivo y se base en la comunidad.

Paso 6: Gana recompensas mientras participas

Una característica única de la aplicación EA Sports es el sistema de recompensas.

Los aficionados pueden ganar la moneda de la aplicación, conocida como EA Sports App Coin, leyendo artículos, viendo vídeos o participando en encuestas y predicciones. Estas recompensas permiten desbloquear experiencias especiales de EA SPORTS y bonificaciones dentro de la aplicación.

Es una forma divertida de recompensar a los aficionados simplemente por mantenerse comprometidos con el deporte que aman.

EA Sports

Por qué la aplicación EA Sports es imprescindible para los aficionados al fútbol

En el cambiante panorama futbolístico actual, estar al día de tu equipo favorito puede parecer un trabajo a tiempo completo. La aplicación EA Sports simplifica esa experiencia al reunir resultados, noticias, estadísticas e interacción con los aficionados en un solo lugar.

Tanto si sigues las principales ligas europeas como si te mantienes al tanto de la última evolución de tu equipo, la aplicación te garantiza que siempre estarás conectado al fútbol.

Descarga hoy mismo la aplicación de EA Sports y mantente más cerca que nunca de tus equipos de fútbol favoritos.