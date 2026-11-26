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Raphinha, capitán de Brasil en sustitución de Marquinhos, prevé un duelo exigente ante Japón en el amistoso internacional del sábado en Singapur. La revancha del partido que ambos disputaron este verano en el Mundial, en Houston, llega cuando Hajime Moriyasu se prepara para los dos últimos encuentros de sus ocho años al frente de Japón.

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El capitán provisional espera un duelo exigente

Raphinha lucirá tanto el brazalete de capitán como el emblemático dorsal 10 en el Estadio Nacional de Singapur, ya que el capitán habitual, Marquinhos, es baja por lesión. El conjunto asiático busca vengarse de la derrota por 2-1 que sufrió tras una remontada de Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial en junio . Mientras tanto, Moriyasu, de 58 años, dejará el cargo antes de lo previsto porque la situación convulsa en Arabia Saudí retrasó la Copa Asiática de principios de 2027 a diciembre de ese año.

El delantero regresa y asume el liderazgo

De vuelta en la convocatoria tras perderse por una lesión en los isquiotibiales derechos el encuentro de junio en Texas, el atacante del Barcelona llega en plena forma goleadora como máximo goleador de LaLiga esta temporada, con 15 tantos . También conoce el peligro de un rival que logró una histórica victoria por 3-2 tras remontar en un amistoso disputado en Tokio el pasado octubre , la primera de Japón ante la cinco veces campeona del mundo a nivel absoluto.

La advertencia de Raphinha de que Japón planteará un duro examen táctico cuando la etapa de Hajime Moriyasu se acerca a su fin añade interés al duelo internacional en Singapur. Si abres una nueva cuenta en el Reino Unido para apostar en mercados de partidos o jugadores, introducir nuestro código de bonificación de bet365 te dará acceso a créditos de bienvenida para apostar.

Antes del encuentro del sábado, Raphinha declaró: «Para mí, jugar contra Japón es como disputar un partido del Mundial. Lo veo como un encuentro muy difícil, complicado, pero, en mi opinión, estos partidos son importantes para ver a qué nivel estamos y qué podemos mejorar, no solo individualmente sobre el campo, sino también como equipo. Es una buena prueba ante una gran selección».

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Ancelotti elogia la trayectoria de Moriyasu

Tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial, el seleccionador Carlo Ancelotti ha llevado a Asia una convocatoria joven de Brasil para iniciar un nuevo ciclo.

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En su comparecencia ante los medios el viernes, el italiano afirmó: «[Japón] compitió muy bien contra nosotros en el Mundial. Fue un partido difícil. Mañana también será difícil porque es un equipo muy bien organizado tanto en defensa como en ataque. Necesitamos un partido exigente para mejorar y dar experiencia a nuestros jugadores jóvenes».

Ancelotti también respaldó a Moriyasu para entrenar en Europa ahora que su contrato de corta duración con la Federación Japonesa de Fútbol, inicialmente vigente hasta febrero de 2027, se acerca a su final anticipado: «Tuvo tiempo para trabajar con la selección. Construyó un equipo fuerte y muy bien organizado. Creo que hizo un muy buen trabajo y tiene todas las cualidades para entrenar y dirigir en cualquier parte del mundo».

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Los planes de sucesión, tras los últimos partidos del martes

Después del encuentro del sábado, Moriyasu dirigirá su último partido al frente de Japón contra Paraguay el martes 17 de noviembre, antes de ceder el puesto al seleccionador nacional sub-23, Go Oiwa. Está previsto que su sucesor debute en un amistoso en casa en marzo, antes de la Copa Asiática reprogramada, que se disputará del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028. Brasil también cerrará su calendario de 2026 el martes, frente a la anfitriona Singapur.