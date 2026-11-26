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Raphinha, capitán provisional de Brasil, espera una dura prueba ante Japón en el amistoso internacional del sábado en Singapur. La reedición del duelo que disputaron este verano en el Mundial, en Houston, llega cuando Hajime Moriyasu se prepara para dirigir sus dos últimos partidos al frente de Japón tras ocho años en el cargo.

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El capitán provisional espera un duelo exigente

Raphinha llevará el brazalete y la emblemática camiseta con el número 10 en el Estadio Nacional de Singapur, con el capitán habitual, Marquinhos, de baja por lesión. La selección asiática busca revancha tras caer por 2-1 en junio, pese a remontar, en los dieciseisavos de final del Mundial . Mientras tanto, Moriyasu, de 58 años, se marcha antes de lo previsto porque la situación convulsa en Arabia Saudí aplazó la Copa Asiática de principios de 2027 a diciembre de 2027.

Raphinha espera una prueba exigente ante una selección japonesa disciplinada en el tramo final de la etapa de Hajime Moriyasu, por lo que este amistoso en Singapur será mucho más que un simple partido de preparación. Si decides apostar por el ganador del encuentro o el total de goles, introducir nuestro código promocional de megapari proporciona créditos de bonificación adicionales a las cuentas nuevas.

Raphinha regresa y asume el liderazgo

De vuelta en la convocatoria tras perderse el encuentro de junio en Texas por una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, el atacante del Barcelona llega en plena racha goleadora: es el máximo goleador de LaLiga esta temporada, con 15 tantos . También conoce el peligro de un rival que logró una histórica victoria por 3-2 tras remontar en un amistoso disputado en Tokio el pasado octubre , la primera vez que derrotó a nivel absoluto a la selección cinco veces campeona del mundo.

La advertencia de Raphinha de que Japón planteará una dura prueba táctica cuando la etapa de Hajime Moriyasu se acerca a su fin añade interés al duelo internacional en Singapur. Si vas a abrir una cuenta nueva en el Reino Unido para apostar en mercados del partido o de jugadores, introducir nuestro código de bonificación de bet365 permite obtener créditos de bienvenida para apostar.

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Antes del encuentro del sábado, Raphinha declaró: «Para mí, jugar contra Japón es como disputar un partido del Mundial. Lo veo como un encuentro muy difícil, complicado, pero, a mi juicio, estos partidos son importantes para ver a qué nivel estamos y qué podemos mejorar, no solo individualmente sobre el campo, sino también como equipo. Es una buena prueba ante una gran selección».

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Ancelotti elogia la trayectoria de Moriyasu

Después de que Brasil también cayera en los octavos de final del Mundial, en su caso ante Noruega, el seleccionador Carlo Ancelotti ha llevado a Asia una convocatoria joven de Brasil para iniciar un nuevo ciclo.

En su comparecencia ante los medios el viernes, el italiano afirmó: «[Japón] compitió muy bien contra nosotros en el Mundial. Fue un partido difícil. Mañana también será un partido difícil porque es un equipo muy bien organizado tanto en defensa como en ataque. Necesitamos disputar un partido competitivo para mejorar y dar experiencia a nuestros jóvenes jugadores».

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Ancelotti también consideró que Moriyasu tiene nivel para entrenar en Europa mientras su contrato de corta duración con la Federación Japonesa de Fútbol, que en principio se extendía hasta febrero de 2027, se acerca a un final anticipado: «Tuvo tiempo para trabajar con la selección. Construyó un equipo fuerte y muy bien organizado. Creo que hizo un gran trabajo y tiene todas las cualidades para entrenar y dirigir en cualquier parte del mundo».

Los planes de sucesión, tras los últimos partidos del martes

Después del encuentro del sábado, Moriyasu dirigirá su último partido al frente de Japón contra Paraguay el martes 17 de noviembre, antes de ceder el puesto a Go Oiwa, seleccionador nacional sub-23. Está previsto que su sucesor debute en un amistoso en casa en marzo, antes de la Copa Asiática, reprogramada para disputarse del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028. Brasil también cerrará su calendario de 2026 el martes, frente a la anfitriona Singapur.