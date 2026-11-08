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Paul Merson ha elogiado al capitán del Arsenal, Martin Odegaard, tras su actuación decisiva en la victoria ante el Hull City. El excentrocampista comparó al noruego con un nuevo fichaje después de que asegurara tres puntos cruciales para ampliar la ventaja del Arsenal al frente de la Premier League.

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El Arsenal se impone al Hull en una victoria muy trabajada

El Arsenal tuvo que emplearse a fondo para lograr una trabajada victoria por 1-0 ante el recién ascendido Hull City en el Emirates Stadium. El equipo de Mikel Arteta parecía abocado a dejarse puntos hasta que Martin Odegaard marcó el gol decisivo en el minuto 72.

La victoria permitió al Arsenal ampliar a seis puntos su ventaja al frente de la Premier League. Su liderato quedó aún más afianzado después de que su rival por el título, el Manchester City, sufriera una sorprendente derrota por 3-1 a domicilio ante el Nottingham Forest.

El Brighton, en plena forma, es el único equipo que ha derrotado al Arsenal en lo que va de temporada. Si vence al Brentford, podría reducir a cinco puntos la distancia con el líder.

Merson elogia al destacado capitán del Arsenal

El excentrocampista del Arsenal Merson quedó muy impresionado con la contribución decisiva de Odegaard. Merson cree que el noruego ha sido el jugador más destacado del club del norte de Londres durante los primeros meses de la temporada.

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«Ha estado extraordinario. Es el único que realmente mueve el balón rápido», declaró Merson a Sky Sports. «Mueve el balón rápido, se mueve y llega a buenas posiciones. Me pareció que demasiados jugadores dieron demasiados toques, ralentizaron el juego y le dieron al Hull alguna oportunidad.

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«Creo que ha estado extraordinario esta temporada. Es como un nuevo fichaje para ellos y, hasta ahora, ha sido el hombre clave. No fue brillante, pero sí un buen resultado para el Arsenal. Y, una vez más, él fue uno de los protagonistas del partido».

Odegaard recupera su olfato goleador

Odegaard ha experimentado un notable resurgimiento de cara a portería en la temporada 2026-27. Su gol ante el Hull elevó su cuenta a cinco tantos en todas las competiciones, una gran mejoría respecto a los seis goles que marcó en 45 partidos la temporada pasada.

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El capitán del Arsenal mostró un gran instinto goleador para asegurar la victoria. Konstantinos Tzolakis rechazó un potente disparo de Noni Madueke, pero Odegaard fue el más rápido en reaccionar dentro del área.

«Es el primero en reaccionar y tiene a dos defensas delante», explicó Merson. «Pero, gracias a su reacción, los supera, remata, el balón toca ligeramente en alguien y pasa por debajo de los brazos del portero».

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Al Arsenal le esperan partidos cruciales

El Arsenal intentará mantener su buena racha cuando vuelva a competir en la Premier League tras el parón internacional. El equipo de Arteta tiene previsto enfrentarse al Newcastle United en la Premier League el 21 de noviembre, antes de recibir al Borussia Dortmund en la Champions League tres días después. A continuación, el Arsenal afrontará un difícil partido contra el Manchester City el 29 de noviembre.