El Bayern de Múnich no pasó del 0-0 ante el recién ascendido Schalke 04 en la 2ª jornada de la Bundesliga y tuvo que ceder el liderato por primera vez después de 67 jornadas. A continuación, empezaron a surgir las primeras voces críticas, con el experto de Sky Dietmar Hamann cargando especialmente contra uno de los nuevos fichajes del campeón récord.

"Ismael Saibari es un futbolista maravilloso, pero es demasiado lento", explicó el exjugador del Bayern Hamann en Sky90. "No solo no es rápido, es como un Kane malo. Kane no es el más rápido y ahora su suplente tampoco es el más rápido."

El Bayern había fichado antes de la temporada al internacional marroquí de 25 años procedente del PSV de Eindhoven por alrededor de 50 millones de euros, destacando una y otra vez su versatilidad en ataque. Sin embargo, Hamann lo ve de una manera completamente distinta.

"Dicen que Saibari puede jugar en cuatro posiciones; yo digo que puede jugar exactamente en una posición: por detrás de Kane, porque en banda es demasiado lento", afirmó Hamann, que en la mediapunta ve a "Serge Gnabry una clase por encima" del nuevo fichaje del conjunto bávaro.

En líneas generales, Hamann tampoco está ni mucho menos satisfecho con el mercado de fichajes del Bayern, que además de Saibari incorporó también a Nathaniel Brown, igualmente por alrededor de 50 millones de euros procedente del Eintracht Frankfurt, así como a Bara Sapoko Ndiaye desde el club asociado Gambino Stars.

"¡El Bayern no es mejor que el año pasado!"

"La gente siempre dice que son mejores que el año pasado. No son mejores que el año pasado, porque los dos jugadores que llegaron fueron Brown y Saibari", afirmó Hamman. A cambio, "han perdido a Raphael Guerreiro, Leon Goretzka y Nicolas Jackson; eso son más de 100 partidos y más de 25 goles, además de la velocidad de Jackson".

Aunque "nunca fui su mayor admirador", del cedido del Chelsea dijo que "con su velocidad alargaba el juego y creaba espacios para otros". Un perfil que Saibari no puede ofrecer.

Además, Hamann expresó dudas sobre la situación de Alphonso Davies y Jamal Musiala, que recientemente había hecho pública su enfermedad. "Internamente no están seguros de si Davies volverá a ser el de antes y con Musiala, por otros motivos, ahora mismo también hay un interrogante", explicó Hamann.