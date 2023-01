¿Cómo Tigres Femenil está ayudando a impulsar el futbol femenino mexicano?

Tigres Femenil recibe al Bayern Múnich en la primera edición de la Copa Amazonas.

Hace solo seis años que comenzó la Liga MX Femenil pero, hoy en día, cuenta con cifras de audiencia y asistencia que superan con creces a la NWSL, la liga líder del vecino incómodo, Estados Unidos.

La federación mexicana de fútbol asignó a sus jugadoras a clubes del otro lado de la frontera durante las primeras cuatro temporadas de la NWSL, pero luego decidió formar su propia liga.

Durante este fin de semana, Bayern Munich se convertirá en el visitante más reciente en México y de más alto perfil del futbol rosa en nuestro país. Dicho duelo enfrentará al conjunto alemán con las actuales campeonas de la Liga MX Femenil.

El equipo femenino más exitoso de México acaba de ganar su quinto título de liga. El partido de ida de esa final, jugado en el Estadio Azteca ante el América, tuvo a 52,654 asistentes, consiguiendo el récord actual de la liga. El partido de vuelta, frente a 41.615 en el Estadio Universitario de Tigres, acumuló índices de audiencia televisivos que lo convirtieron en el partido de fútbol femenino más visto en la historia de América del Norte.

La Liga MX Femenil pasó sus primeros años de su existencia enfocándose en el talento local, con solo jugadoras nacidas en México elegibles para las dos primeras campañas, antes de que las jugadoras mexicanas nacidas en el extranjero pudieran jugar a partir de la tercera temporada.

Ahora, con la liga habiendo establecido un grupo de talento local de calidad, los clubes tienen cuatro puestos internacionales cada uno. Agrega diferentes cualidades desde una perspectiva deportiva, y la oportunidad para que la liga llegue a nuevos mercados desde el área comercial.

Getty/GOAL

La Copa Amazonas es el último ejemplo de ello, una competencia que verá a un club de alto nivel visitar México cada año para competir con Tigres Femenil.

No sorprende que el club con sede en Monterrey sea el que proponga algo como esto. En 2019, su equipo femenino se convirtió en el primero en tener un juego internacional con un equipo de la NWSL, jugando ante el Houston Dash en casa y fuera de ella.

Solo el año pasado, el equipo fue a Texas para jugar partidos contra la Universidad de Texas y Austin Elite FC, luego anunció una asociación con el equipo de expansión de la NWSL, Angel City FC, para enfrentarse al equipo, copropietario de nombres como Natalie Portman y Serena Williams. –en un amistoso en California.

“Como club siempre hemos tratado de hacer las cosas de manera diferente, pensando fuera de la caja”, declaró Carlos Valenzuela a GOAL, vicepresidente comercial de Tigres. “Sabemos que el fútbol femenino está creciendo rápidamente en todo el mundo y hay clubes en otros países que comparten nuestra visión, valores y responsabilidades cuando se trata de superar los límites y abrir más espacios para las mujeres en el deporte".

“Estamos tratando de conectar con clubes que están en el mismo camino, con los que podemos compartir muchas cosas más allá de lo que pasó en la cancha durante los partidos. Por eso tratamos de ir más allá y no solo tener amistosos sino crear alianzas con esos clubes que nos beneficien a ambos”.

Una de las metas de Tigres para 2026 es: convertirse en la selección mexicana femenina preferida en Estados Unidos. Estos encuentros y relaciones ayudan al club a comprender más el mercado estadounidense.

Getty

Valenzuela explica que el equipo ha visto un aumento en su presencia en los Estados Unidos después de cada partido jugado en la Unión Americana, desde que Mia Fishel, la talentosa delantera estadounidense, llegó al club.

Pero la visión de Tigres no se trata solo de éxito comercial. También se trata del éxito deportivo.

Carmelina Moscato, es la ex entrenadora de la Selección de Canadá que representó a su país en 94 ocasiones, ganando una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012. En el verano de 2022, se convirtió en la directora técnica de Tigres Femenil, después de haber admirado desde lejos el crecimiento del fútbol femenino mexicano durante muchos años.

A las pocas semanas de haber llegado al club, Moscato lideraría a su equipo en una de sus primeras experiencias internacionales cuando visitaron Angel City. Es un experiencia que ella describe con "muchas victorias, tanto dentro como fuera del campo".

“Pudimos conectarnos con nuestra comunidad y fans en Estados Unidos, incluso, hacerlo crecer, que siempre fue uno de los objetivos”, declaró Moscato a GOAL. “Nuestras jugadoras pudieron salir del país y experimentar un estadio de la NWSL, enfrentarse a un equipo de la NWSL, la intensidad".

“Como entrenador, yo noté que fuimos súper competitivas, lo que significa que hay un poco de aceptación por parte de las jugadoras: las estrategias, la forma en que defendimos, la forma en que generamos muchas ocasiones desde nuestra propuesta de presionar alto, luego aprendimos que necesitábamos trabajar un poco más en nuestra posesión, cómo construimos desde atrás".

Unos meses después, Tigres ganó la liga. Por supuesto, este logro no proviene únicamente de jugar estos partidos, pero no hay duda de que ayudan al equipo a mejorar, por lo tanto, tratan de seguir teniendo este tipo de oportunidades que cumplan todos los requisitos para el club.

“Sé que los objetivos comerciales son muy claros: globalizar la marca”, comenta Moscato. “Creo en eso. Lo apoyo y creo que es fantástico. Desde una perspectiva deportiva, es muy singular. Como sabemos, todavía no hay una Copa Mundial de Clubes, por lo que no hay otra forma de medir tu nivel, no hay otra forma de medir el potencial de tus jugadoras, tal vez solo para ver cómo le va al grupo en términos de nivel de competencia internacional".

Si bien Estados Unidos puede ser un foco comercial, Valenzuela menciona presencias "pequeñas" en Colombia y Nigeria, debido a que Natalia Gaitán y Uchenna Kanu son internacionales en el equipo junto a Fishel.

La Copa Amazonas abrirá nuevos mercados, además, le dará nuevas experiencias al equipo de Moscato, comenzando con este choque contra el Bayern.

“Estamos ansiosos por mostrarle al mundo lo que es Tigres Femenil”, explica Valenzuela. “Supongo que la idea es una combinación de dos cosas principales: darle a nuestro equipo la exposición que se merece en términos de marketing y reconocimiento de marca, pero también, en el aspecto deportivo, que estos equipos de primera clase vengan cada año a jugar un partido como este, es genial para todos”.

En el futuro, Moscato podría tener la oportunidad de elegir oponentes en función de los estilos contra los que también quiere poner a prueba a su equipo.

“Me adentraría en las ligas francesa, inglesa y española. empezaría a pensar: '¿Es el Barça o el Atlético de Madrid?' Porque ahí es donde a donde quiero llegar y tal vez ese sea el desafío al que nos enfrentemos. Siempre hay maneras de ser más estratégico con esto. Apenas estamos comenzando la Copa Amazonas y creo que se irá desarrollando a medida que avanzamos”.

Hasta ahora, eso le ha servido bien a Tigres en México y llamó la atención en los Estados Unidos. Ahora, el club tiene la oportunidad y la calidad de llamar la atención de todo el mundo.