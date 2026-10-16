Así lo informa el portal Footy Headlines. Según este medio, la estrella del Bayern sucederá en el fabricante estadounidense de artículos deportivos a Kylian Mbappé, del Real Madrid, que se pasó por sorpresa al fabricante suizo de calzado On.

Olise no tenía hasta ahora ningún contrato con una marca de material deportivo porque rechazaba todas las propuestas de los grandes fabricantes. En cambio, insistía en conservar la libertad de llevar las botas que quisiera. A menudo elegía las Nike Hypervenom Phantom III, que dejaron de fabricarse en 2019.

Según el informe, hasta ahora Olise conseguía por internet los pares que después utilizaba sobre el césped y se los hacía enviar desde distintas partes del mundo. A menudo, artistas diseñaban después su aspecto para él antes de que los utilizara en entrenamientos y partidos.

¿Qué planea Nike con Michael Olise?

Nike planea ahora un cambio de calado con Olise: la legendaria serie Hypervenom volverá al mercado con él en 2027, mientras que la serie Phantom dejará de fabricarse. Las Nike Hypervenom se presentaron por primera vez en 2013 y eran entonces las botas de Neymar, estrella de Nike.