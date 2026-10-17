El presidente del Barcelona lanzó duras acusaciones contra su gran rival deportivo de Madrid y se posicionó sin ambigüedades del lado de Tebas.

Preguntado por el conflicto antes del partido de Liga del Barça del sábado en el campo del Betis (5-2), Laporta explicó a los periodistas lo feliz que estaba de «tener a Javier Tebas como presidente de LaLiga, porque cuenta con la experiencia que requieren estos asuntos. Además, sabe bien cómo contrarrestar estos ataques de Madrid contra LaLiga».

Pero Laporta fue más allá en sus críticas al Real Madrid: «Parece que quieren destrozarlo todo, que quieren destrozar LaLiga, que quieren destrozar el Comité Técnico de Árbitros. Tampoco están contentos con la federación, no están contentos con nada».

Y aún no había terminado. «Por suerte», afirmó Laporta, Tebas «ya ha librado mil batallas» y cuenta «con la experiencia necesaria para repeler estos ataques, indignos de un club que forma parte de LaLiga, porque adoptan una postura desde la que atacan constantemente todo lo que se hace».

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Tebas recurre a una drástica comparación entre el Real Madrid y la propaganda nazi

Las palabras de Laporta llegaron después de la que quizá haya sido hasta ahora la escalada más grave en el enfrentamiento entre el Real Madrid y LaLiga, representada por Tebas. El club madrileño pidió la dimisión de Tebas después de que este acusara a través de X a la televisión del club de hacer propaganda al estilo de la Alemania nazi.

Tebas recurrió a esa drástica comparación tras la reacción del Real Madrid a la última expulsión del delantero estrella Vinicius Junior y a su posterior sanción.

Como ya había ocurrido en numerosas ocasiones, aquella reacción fue sumamente teatral. En los últimos tiempos, los protagonistas del Real Madrid y de Real Madrid TV han recurrido una y otra vez a presentarse como víctimas.

Víctimas de una decisión arbitral y víctimas de una conspiración de la Liga contra el club. Parte de ese modus operandi consiste en lanzar acusaciones contra los árbitros, el arbitraje y la Liga, con Tebas al frente.

¿Cómo justificó el Real Madrid su petición de dimisión de Tebas?

En este caso, el Real Madrid afirmó en un comunicado que es «absolutamente intolerable y extraordinariamente grave que alguien que ocupa dos de los cargos de mayor responsabilidad en el fútbol español establezca una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a sus dirigentes y a su canal de televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no cambia el carácter profundamente ofensivo, moralmente reprobable e institucionalmente impropio de sus declaraciones».

A continuación, exigió la dimisión inmediata del dirigente de 64 años de sus cargos de presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Tebas reaccionó con calma a los ataques. «En 13 años he perdido la cuenta de las veces que la cúpula del Real Madrid ha pedido mi dimisión», escribió en X. Su cargo exige «independencia», no «silencio ante los continuos ataques exagerados y ofensivos de Real Madrid TV».